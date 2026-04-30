communiqué de presse

Nouakchott — Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé aujourd'hui le lancement du programme WACA+ en Mauritanie, renforçant ainsi le partenariat régional dédié à la protection des zones côtières et au développement de l'économie bleue en Afrique de l'Ouest.

Approuvé à hauteur de 212 millions de dollars pour une phase initiale couvrant le Bénin et la Mauritanie, le programme marque une étape clé dans l'intensification des efforts régionaux d'adaptation au changement climatique.

Le programme WACA+ vise à réduire la vulnérabilité des communautés côtières, à protéger les infrastructures et les écosystèmes contre l'érosion, les inondations et l'élévation du niveau de la mer, tout en stimulant la création d'emplois durables tout au long des chaînes de valeur de l'économie bleue.

Des impacts attendus à grande échelle pour les populations côtières

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Au cours de sa première phase, WACA+ devrait contribuer à la protection de plus de 530 000 personnes vivant dans des zones côtières exposées et à la création d'environ 13 000 emplois dans des secteurs clés tels que la pêche, l'aquaculture, le tourisme, la logistique portuaire et la restauration des écosystèmes côtiers. Le programme mettra un accent particulier sur l'inclusion économique des femmes et des jeunes, avec pour objectif de promouvoir une croissance inclusive et de générer des emplois à fort impact social et économique.

En Mauritanie, le programme soutiendra notamment le renforcement du cordon dunaire protégeant la ville de Nouakchott contre les risques d'inondation et de submersion côtière, ainsi que le développement d'investissements productifs et de l'entrepreneuriat local liés à l'économie bleue.

Ces interventions s'appuient sur les résultats obtenus par le programme WACA, qui depuis plusieurs années apporte une réponse régionale coordonnée aux défis côtiers, de la Mauritanie au Gabon, en combinant des solutions d'ingénierie, la restauration des écosystèmes, des réformes politiques et une coopération transfrontalière renforcée.

Une dynamique régionale mise en avant lors du Forum FOMACO 2026

L'annonce a été faite en marge du Forum régional marin et côtier (FOMACO), organisé par le Partenariat régional pour la conservation des zones côtières et marines en Afrique de l'Ouest (PRCM), qui tient sa 12e édition à Nouakchott du 27 au 30 avril 2026, sous le thème : « La santé des océans : moteur d'une économie bleue durable et inclusive. »

Évoquant l'ambition du programme, Ibou Diouf, Représentant résident du Groupe de la Banque mondiale en Mauritanie, a déclaré : « WACA+ est une véritable plateforme régionale qui renforce la coopération entre les pays, soutient l'harmonisation des politiques publiques et mobilise une expertise partagée pour protéger les communautés côtières et créer des emplois durables. En investissant dans la résilience côtière et l'économie bleue, le programme libère d'importantes opportunités économiques pour les communautés côtières les plus vulnérables d'Afrique de l'Ouest. »

Le Groupe de la Banque mondiale a également salué l'engagement constant du Gouvernement de la Mauritanie, ainsi que celui des partenaires financiers internationaux et des institutions régionales, notamment l'UEMOA, le PRCM et de nombreux partenaires techniques, dont le soutien demeure essentiel pour relever les défis côtiers transfrontaliers, maintenir la dynamique régionale et garantir un impact durable à long terme.