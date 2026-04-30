Guinée: Le pays lance le Pacte AgriConnect pour transformer les systèmes agroalimentaires, renforcer la sécurité alimentaire, et créer des emplois

communiqué de presse

Conakry — Le Gouvernement de la Guinée, en partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale, a annoncé aujourd'hui le lancement du Pacte AgriConnect Guinée. Ce cadre stratégique intégré vise à accélérer la transformation durable des systèmes agroalimentaires, renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, créer des emplois décents et positionner l'agriculture comme un moteur clé de la croissance inclusive et de l'industrialisation.

L'initiative est alignée sur le Programme Simandou 2040, notamment son Pilier 1, qui fait de l'agriculture et de l'élevage des leviers essentiels de diversification économique, de développement des exportations et de création d'emplois. Elle repose sur une approche de coordination renforcée et complémentaire des interventions du Gouvernement, du Groupe de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (IFC) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), ainsi que des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des organisations de producteurs.

Le Pacte permet d'aligner trois priorités : infrastructure rurale, réformes et investissements publics, et mobilisation de fonds privés autour d'objectifs communs de transformation agricole, de création d'emplois et de sécurité alimentaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« AgriConnect permet de mieux coordonner les instruments du Groupe de la Banque mondiale - IDA, IFC et MIGA - pour accompagner la Guinée dans une transformation en profondeur de son agriculture », a déclaré Issa Mare Diaw, représentant résident du Groupe de la Banque mondiale pour la Guinée. « En combinant réformes, investissements publics et mobilisation du secteur privé, nous souhaitons contribuer à bâtir des systèmes agroalimentaires plus productifs, plus résilients et plus inclusifs capables d'assurer la sécurité alimentaire tout en créant des emplois. »

Les chaînes de valeur prioritaires identifiées incluent le riz et la volaille, afin de renforcer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations, complétées par le maïs et le soja comme intrants stratégiques. Le Pacte soutient également des filières de diversification et d'exportation à fort potentiel, notamment le fonio et la mangue.

« Avec le Pacte AgriConnect, la Guinée franchit une étape décisive en faisant de l'agriculture un pilier central de la transformation économique, en lien direct avec les opportunités offertes par le corridor Simandou », a déclaré Aminata Kaba, ministre de l'Agriculture. « Notre ambition est de garantir durablement la sécurité alimentaire, de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes, et de promouvoir une agriculture compétitive, résiliente et tournée vers les marchés. »

« Le secteur de l'élevage occupe une place stratégique dans notre politique de sécurité alimentaire et de substitution aux importations, en particulier pour la filière avicole », a souligné Félix Lamah, ministre de l'Élevage. « Le Pacte AgriConnect permettra de renforcer les capacités des producteurs, d'améliorer l'accès aux intrants essentiels tels que le maïs et le soja, et de développer des chaînes de valeur animales plus performantes et inclusives. »

À l'horizon 2030, le Pacte AgriConnect Guinée vise notamment à contribuer à : (i) une amélioration significative de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) la création de centaines de milliers d'emplois directs et indirects dans les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires, en particulier pour les jeunes et les femmes, (iii) la réduction de la dépendance aux importations de denrées de base, notamment le riz et les produits avicoles, et (iv) la valorisation du potentiel d'exportation de produits tels que le fonio et la mangue.

« Le Pacte AgriConnect s'inscrit pleinement dans notre ambition de bâtir une Guinée plus résiliente, plus inclusive et plus prospère », a déclaré Mariama Ciré Sylla, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. « Il traduit notre volonté de faire de l'agriculture et de l'élevage de véritables leviers de transformation, de création d'emplois et de souveraineté économique, en cohérence avec le Programme Simandou 2040 et notre agenda national de diversification économique. »

AgriConnect est une initiative du Groupe de la Banque mondiale visant à aider 300 millions de petits exploitants autour du monde à mieux valoriser leurs récoltes pour augmenter leurs revenus d'ici 2030. Elle est soutenue par des partenaires tels que la Banque africaine de développement (AfDB), le Fonds international de développement agricole (FIDA), la Banque interaméricaine de développement (IDB), Bayer et Google.