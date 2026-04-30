Congo-Brazzaville: Musique - Le label ATJ Music déterminé à promouvoir le gospel

Fondé par John Sita en 2022, le label ATJ Music est médiatiquement actif depuis 2023. Sa vision est de promouvoir la musique gospel urbaine en République du Congo.

Le label ATJ Music est né du sacrifice et du prix payé par de nombreux serviteurs et servantes de Dieu qui se sont engagés à le servir par leur art. Il vise à se positionner parmi les meilleurs dans l'industrie artistique, particulièrement dans le genre gospel. Pour son fondateur John Sita, l'ADN de ce label est basé sur la foi, la prière et le sacrifice.

« Nous croyons que Dieu est au centre de tout ce que nous faisons et que notre mission est de glorifier son nom à travers notre musique et nos actions. Nous sommes déterminés à continuer à avancer dans la foi, en nous appuyant sur la grâce de Dieu pour accomplir de grandes choses merveilleuses », a-t-il indiqué.

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Avec pour devise s'assembler, se donner et se transformer, ATJ Music vise la création d'un espace qui servira de plateforme des jeunes pour la musique gospel. Cela donnera l'opportunité aux artistes chrétiens de s'exprimer, de partager leurs talents et de réussir dans le domaine artistique ; d'étendre les représentations ATJ à l'international ; de développer des talents en identifiant et soutenant les artistes gospel prometteurs ; de produire des contenus de qualité en créant des enregistrements musicaux, des vidéos, clips et des performances lives qui reflètent l'excellence.

Le marketing et la promotion ; les partenariats stratégiques en collaborant avec d'autres organisations, maisons de disques et lieux de spectacle pour élargir la portée font également partie de ses ambitions. La réussite de ces objectifs nécessitera une planification détaillée, des ressources dédiées ainsi qu'une équipe passionnée et engagée.

Quant aux objectifs locaux, le label vise à élever un peuple d'adorateurs en utiliser divers instruments artistiques pour honorer Dieu (Jésus Christ) et l'adorer de manière authentique et passionnée. Cela implique de créer des contenus musicaux et artistiques qui inspirent et élèvent les croyants ; de développer l'art et la culture : l'objectif étant de contribuer au développement du domaine de l'art et de la culture dans le pays. Ce qui inclura des événements, des ateliers, des formations et des collaborations qui promeuvent l'excellence artistique et encouragent la créativité.

Ce label entend également repérer, former et développer les dons artistiques en identifiant les individus talentueux au sein du corps du Christ, leur offrir une formation et un accompagnement pour les aider à développer leurs dons artistiques. ATJ Music entend devenir le leader du gospel au Congo, une structure indépendante et autonome fonctionnant de manière indépendante dans ses réalisations artistiques, tout en restant ouverte aux collaborations et partenariats stratégiques.

Élaborer des stratégies potentielles pour atteindre ses objectifs

Pour atteindre ses objectifs, ATJ Music a élaboré les stratégies suivantes : création de contenus artistiques ; production de la musique, des vidéos, des performances live et d'autres formes d'art qui honorent Dieu et inspirent les croyants ; organisation d'événements ; formation et mentorat ; partenariats et collaborations ; développement de la marque : établir une identité de marque forte et cohérente qui reflète la vision et les valeurs du label.

Concernant les pôles et artistes leads, le label ATJ Music dispose de plusieurs qui contribuent à leur mission de promouvoir la musique gospel et de glorifier Dieu. Rap For Jesus Familly (Groupe de rappeurs passionnés qui utilisent leur musique pour proclamer l'évangile et encourager les jeunes à suivre Jésus) ; Dance For Jesus Familly (Danseurs qui utilisent leur art pour exprimer leur foi et encourager les autres à se joindre à eux dans la louange et l'adoration) ; Slama Family (Des slameurs qui utilisent leurs voix et leurs mots pour proclamer la gloire de Dieu) ; All To Jesus Choir (Chantres qui, au travers de l'adoration et la louange, encouragent et édifient en utilisant leurs voix comme instrument) ; Jeunesse en mission (De jeunes passionnés qui sont engagés à promouvoir la musique gospel et à encourager l'implication dans la mission divine); Laléo gospel (De chanteurs - rappeurs qui utilisent leur musique pour proclamer l'Évangile et encourager les gens à suivre Jésus) ; production (Qui s'occupe de la création et de la réalisation de leurs projets musicaux) ; Communication ( L'équipe d'infographie, photographie et design qui s'occupe de la promotion et de la diffusion de leurs projets audiovisuels) ; Even impact ; Katos Katos Slamiss (Artiste slameuse qui utilise la parole et l'engagement social pour proclamer l'évangile et encourager les gens à suivre Jésus).

Notons que les musiques du label ATJ Music sont disponibles sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, Pandora, YouTube Music, Deezer, Marée, Amazone, iTunes. Son siège social est au n° 2, rue Faustin-Malanda, Château d'eau, dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé.