Congo-Brazzaville: Ministère de la Fonction publique et du travail - Un bilan élogieux pour la période 2021/2026

La cérémonie de passation de service au ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, le 28 avril à Brazzaville, a été marquée par la présentation du rapport bilan retraçant « à grands traits » l'ensemble des réformes structurelles et organisationnelles conduites durant le quinquennat passé.

Chiffres à l'appui, le directeur de cabinet du ministre sortant, Christian Aboké Ndza, a présenté le bilan du travail réalisé sous le feu ministre d'Etat Firmin Ayessa, de 2021 à 2026, dans les domaines de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. S'agissant des recrutements, par exemple, il a rappelé qu'en dépit de la persistante crise économique et financière, l'emploi des jeunes demeure au centre des politiques publiques d'autant plus que le gouvernement s'attèle à en trouver des solutions idoines.

« Au cours de la période 2021-2023, 25 409 jeunes congolais avaient intégré la fonction publique en qualité d'agents civils de l'État, soit 8 240 agents au titre de la campagne de recrutement 2020-2021, 6 440 agents au titre de la campagne de recrutement 2022, 10 728 agents au titre de la campagne de recrutement 2023 », a annoncé Christian Aboké Ndza.

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Dans le cadre de la campagne cumulée de recrutement au titre des années 2024-2025, 15 000 autres jeunes congolais diplômés rejoignent présentement les rangs de la fonction publique. Selon le directeur de cabinet sortant, la conduite de cette campagne a été très bien maîtrisée et les publications des décrets, des arrêtés d'intégration ou d'engagement se poursuivent et se poursuivront jusqu'à leur totale sortie par le secrétariat général du gouvernement. « Ainsi, entre 2021 et 2025, 40 000 jeunes congolais auront intégré la fonction publique congolaise », a-t-il précisé.

Rendre opérationnel le nouveau statut général de la Fonction publique

Concernant la gestion des carrières des agents civils de l'État, au cours de la même période, 218 713 textes, toutes natures confondues, ont été signés par le ministre de l'État, ministre chargé de la Fonction publique et publiés au Journal officiel de la République du Congo. Dans le cadre de la mise en œuvre immédiate du nouveau statut général de la fonction publique adopté par le Parlement, puis promulgué par le président de la République, le ministère en charge de la Fonction publique a élaboré et validé techniquement, avant transmission au secrétariat général du gouvernement, cinquante-deux textes d'application. Ainsi, trente d'entre eux ont été transmis au secrétariat général du gouvernement pour être placés au rôle du conseil de cabinet du Conseil des ministres.

À ce jour, treize décrets ont été adoptés par le gouvernement et publiés au Journal officiel, au nombre desquels on peut citer le décret fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique ; l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la commission administrative des équivalences des diplômes ; les conditions requises pour accéder au corps hors catégorie ; les modalités de la titularisation des agents contractuels de l'Etat ; le décret fixant les grades correspondant aux catégories et échelles dans la fonction publique.

« L'application effective de la loi n°68-2022 du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique, pour compter du 1ᵉʳ janvier 2027, reste cependant conditionnée à la publication de tous ces textes d'application », a précisé Christian Aboké Ndza. Il a évoqué la nécessité de lancer la campagne de vulgarisation de la loi n°68-2022 du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique afin de permettre son appropriation.

L'autre chantier non négligeable qui attend le ministre d'État en charge de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Pierre Mabiala, est l'opérationnalisation du Système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat qui est considéré comme un outil efficace de gestion des structures, des effectifs et de la solde. Parlant de l'enrôlement biométrique des agents civils de l'État lancé il y a quelques années, le directeur de cabinet sortant a rappelé que cette opération a permis, à ce jour, au terme des deux premières phases, d'enrôler 60 000 agents civils de l'État ainsi que 10 000 enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Au titre du travail, le ministère de tutelle a permis la ratification d'une vingtaine de conventions internationales, permettant ainsi au Congo de rattraper ses retards cumulés depuis plus de deux décennies. Dans l'optique de passer du secteur informel au secteur formel, l'avant-projet de loi portant code du travail qui a suivi toutes les étapes de validations techniques se trouve actuellement au secrétariat général du gouvernement avant d'être examiné en conseil de cabinet.