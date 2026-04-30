Tunisie: Championnats d'Afrique de lutte - Junior - Israa Slimi et Chahd Jelili, médaillées d'or pour la Tunisie

La sélection tunisienne féminine juniors de lutte a décroché ce mercredi deux médailles d'or aux championnats d'Afrique de la discipline qui se déroulent dans la ville égyptienne d'Alexandrie du 27 avril au 4 mai prochain.

La première breloque d'or a été remportée par Israa Slimi dans la catégorie des -57 kg, tandis que la seconde porte la signature de Chahd Jeljli, dans la catégorie des 57 kg. Les lutteuses tunisiennes juniors, conduites par Mohamed Ali Bouziane, sont au nombre de quatre, à savoir : Malak Sammoudi (50 kg), Israa Slimi (53 kg), Chahd Jeljli (57 kg) et Chaima Dhakhli (59 kg).