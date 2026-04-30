Tunisie: Chute d'un véhicule dans un canal à la Manouba - un décès et deux blessés

29 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Un homme a trouvé la mort et deux autres personnes ont été blessées, ce mercredi, après la chute d'un véhicule dans le canal des eaux du Nord, au niveau de la route de Béjaoua, après le complexe universitaire de Manouba.

Selon la direction régionale de la protection civile, les agents sont intervenus aux alentours de huit heures du matin, immédiatement après avoir été alertés de l'accident. Le véhicule, qui transportait trois personnes, a dérapé avant de terminer sa course dans le canal. Les secours ont réussi à extraire les deux passagers encore en vie, qui ont été transportés vers l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Le corps sans vie d'un homme adulte a, quant à lui, été repêché du canal.

Les équipes de la protection civile ont également procédé à l'extraction du véhicule à l'aide d'équipements spécialisés. Les premières investigations indiquent que l'accident serait dû à une perte de contrôle du conducteur après un dérapage du véhicule, ce qui a entraîné sa chute dans le canal et la noyade de l'un des occupants. Les services du ministère public de Manouba ont effectué les constatations d'usage et ordonné le transfert du corps vers la médecine légale à Tunis.

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