Tunisie: Industrie du médicament - La SIPHAT au cœur d'un projet de coopération avec la Chine

29 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie envisage de renforcer sa production de médicaments biologiques à travers un partenariat avec le groupe chinois Lunan Pharmaceutical Group, dans le cadre d'une coopération en cours d'exploration avec la Société tunisienne des industries pharmaceutiques (SIPHAT).

Cette orientation a été au centre d'une séance de travail tenue mercredi 29 avril 2026 au siège du ministère de la Santé, sous la présidence du ministre de la Santé, le docteur Mustapha Ferjani, en présence de cadres du département, de représentants de la SIPHAT et d'une délégation du groupe pharmaceutique chinois.

Les discussions ont porté principalement sur les possibilités de développement en Tunisie de la fabrication de médicaments à haute valeur thérapeutique, en particulier les médicaments biologiques. Les deux parties ont examiné les opportunités de transfert de technologie, de renforcement des compétences nationales et d'amélioration des capacités de production locale.

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Les échanges ont également abordé d'autres axes de coopération, notamment le développement de compléments alimentaires à base scientifique, inscrits dans une approche préventive visant à améliorer la qualité de la prise en charge sanitaire. À cette occasion, le ministre de la Santé a souligné que le renforcement de la sécurité pharmaceutique repose sur des partenariats concrets, ainsi que sur l'investissement dans la connaissance et la technologie, afin d'améliorer la disponibilité des médicaments et de servir l'intérêt du patient.

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