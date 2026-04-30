Tunisie: La SONEDE annonce une coupure d'eau après une panne à Sfax

Une perturbation et une coupure dans la distribution de l'eau potable seront enregistrées dans les délégations de Mahrès, El Gharbia et Skhira, relevant du gouvernorat de Sfax, à partir de ce mercredi, a annoncé, dans un communiqué la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

La société a imputé cette coupure à une panne soudaine survenue au niveau du puits profond de l'Oued El Bateh, ce qui nécessite une intervention pour le remplacement de certains équipements techniques essentiels. Selon la SONEDE, la reprise de l'approvisionnement se fera de manière progressive et normale à partir de demain jeudi 30 avril, à 20h00, dès l'achèvement des travaux nécessaires.