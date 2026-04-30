Tunisie: Italie - La coopération navale au coeur d'une rencontre entre Khaled Sehili et la Marine italienne

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a reçu, mercredi, au siège de son département, le chef d'état-major de la Marine italienne, le vice-amiral d'escadre Giuseppe Berutti Bergotto, en présence de l'ambassadeur d'Italie en Tunisie et du chef d'état-major de la marine nationale.

À cette occasion, le ministre s'est félicité de la solidité des relations historiques qui unissent la Tunisie et l'Italie, saluant le niveau de coordination entre les marines des deux pays et la diversité des domaines de coopération militaire, notamment l'échange d'expertises, la formation des plongeurs, les activités sous-marines et l'hydrographie, indique un communiqué du département de la Défense. Il s'est dit satisfait quant à l'organisation régulière de la commission militaire mixte tuniso-italienne et des résultats positifs ayant découlé de sa 27e session, tenue en Tunisie en mars dernier.

Le ministre a, par ailleurs, souligné l'importance de la mise en œuvre des programmes de coopération et des activités conjointes, à même de renforcer davantage les capacités opérationnelles des deux marines. Le ministre a fait part de la volonté de la Tunisie de hisser cette coopération au niveau de partenariat stratégique et solidaire basé sur la confiance, le respect mutuel et la convergence des visions sur la situation sécuritaire à l'échelle régionale.

Il a, par ailleurs, salué le soutien apporté par l'Italie à la mise en œuvre de projets intégrés dans des zones désertiques et dans le sud tunisien, citant notamment les expériences de développement à Rejim Maatoug et El Mohdeth (gouvernorat de Kébili), devenues des oasis offrant de meilleures conditions de vie à leurs habitants, et de l'appui logistique apporté à l'établissement de formation professionnelle de plongée sous-marine à Zarzis.

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Le ministre a fait noter que la Tunisie constitue un facteur clé pour la sécurité et la stabilité dans la région et qu'elle fait face, à l'instar des autres pays de la Méditerranée, à des défis communs tels que la criminalité transfrontalière organisée, la sécurité énergétique, les opérations de recherche et de sauvetage, la migration irrégulière et la traite des êtres humains. Il a, dans ce sens, insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec l'ensemble des partenaires du bassin méditerranéen, en particulier l'Italie, face aux défis géopolitiques et économiques complexes.

De son côté, le chef d'état major de la Marine italienne s'est félicité des relations d'amitié et de partenariat entre les deux pays dans les domaines militaire, réaffirmant la disposition de son pays à continuer de renforcer coopération bilatérale, au service des intérêts des deux peuples.