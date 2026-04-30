Sénégal: Ousmane Sonko veut une actualisation de la politique nationale de développement de la nutrition

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé, mercredi, au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour l'actualisation de la Politique nationale de développement de la nutrition et la révision du Plan stratégique multisectoriel de la nutrition (PSMN 2024-2028), en conformité avec les axes structurants du Masterplan 2025-2034, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi.

"Il a demandé au ministre, secrétaire général du gouvernement (...) de prendre les dispositions nécessaires pour l'actualisation de la Politique nationale de développement de la nutrition et la révision du Plan stratégique multisectoriel de la nutrition (PSMN 2024-2028), en conformité avec les axes structurants du Masterplan 2025-2034", rapporte le texte. Le chef du gouvernement est revenu sur la problématique de la nutrition lors de la rencontre hebdomadaire présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Le ministère des Finances et du Budget et le secrétariat du gouvernement en rapport avec les parties concernées doivent travailler également à "la mise en place, avant la fin de l'année 2026, d'une plateforme digitale intégrée de gestion de données multisectorielles". Il est attendu d'eux la mise en œuvre d'une stratégie d'information, de communication, de sensibilisation et d'éducation à la nutrition avec une meilleure prise en compte de la nutrition dans les curricula d'enseignement, de formation et dans la Recherche appliquée.

Le Premier ministre a, en outre, (...) exhorté les ministres concernés à accorder "un niveau élevé de priorité à la mise en oeuvre de plans d'actions sectoriels nutrition". Ousmane Sonko a, auparavant, souligné l'importance que le gouvernement accorde à tous les secteurs ayant un lien direct avec le développement humain et, en particulier, ceux de l'Éducation, de la Santé et de l'Agriculture, "intimement liées à la nutrition".

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"Le coût économique annuel total de la sous-nutrition au Sénégal est évalué à 856 millions de dollars, soit l'équivalent de 3,2% du revenu national brut", a-t-il dit dans des propos rapportés par le même texte soulignant "les efforts du gouvernement en matière de nutrition". Le communiqué du conseil des ministres rappelle qu'en termes de gouvernance, la Cellule de lutte contre la malnutrition a été créée et est devenue le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN) en 2020, sous la tutelle du Premier ministre.

"De même, a-t-il poursuivi, l'Etat du Sénégal a adopté la Politique nationale de Développement de la Nutrition (PNDN), actuellement opérationnalisée à travers le Plan stratégique multisectoriel de la Nutrition (PSMN 2024-2028)". Il a évoqué les initiatives multilatérales et multisectorielles engagées par l'Etat du Sénégal en faveur de la nutrition notamment avec le "mouvement scaling up nutrition, Initiative nutrition for Growth (N4G), figurant parmi les objectifs de développement durable dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine et le Pacte mondial sur l'intégration de la nutrition".

Le Premier ministre n'a pas manqué de citer les efforts déployés par l'Etat du Sénégal dans le financement de la nutrition "passant du simple au quintuple". Il a cité le développement de partenariat avec Global Financing Facility (GFF), ainsi que l'opérationnalisation en cours, avec le ministère des Finances et du Budget d'un outil de marquage budgétaire consistant à introduire une traçabilité des dépenses relatives à la nutrition dans tous les secteurs", indique le document.

Ousmane Sonko a fait état de chiffres montrant les enjeux liés à cette problématique qui touche les enfants de zéro à cinq ans. "Il a présenté les résultats obtenus, tout en rappelant la persistance des défis comme le retard de croissance des enfants de 0 à 5 ans estimé à 17%, la prévalence du Kwashiorkor qui est de 10%, la prévalence du surpoids et de l'obésité globale chez les enfants et les adolescents, ainsi que l'augmentation à 22% de la population présentant une obésité abdominale en particulier chez la femme", rapporte le communiqué citant le Premier ministre.