Sénégal: Plateforme de services en ligne - Ousmane Sonko réclame un plan de déploiement des démarches administratives

Dakar — Le Premier ministre a réclamé au ministre chargé du Numérique, mercredi, à Dakar, un plan de déploiement des démarches administratives à effectuer à l'aide de la plateforme nationale de services en ligne.

"Le Premier ministre a demandé au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique [...] de lui soumettre, avant la fin du mois de mai 2026, un plan de déploiement progressif des principales démarches administratives [à effectuer] sur la plateforme nationale de services en ligne", est-il écrit dans le dernier communiqué du Conseil des ministres. Ce plan va servir à "la modernisation de l'action publique", dont le but est d'assurer "une administration plus efficace, plus accessible et orientée vers les usagers".

"Ce plan devra être assorti d'un calendrier de mise en œuvre et portera, en premier lieu, sur la délivrance des extraits d'état civil, les démarches en vue de l'obtention du permis de conduire [et] toute autre formalité à fort impact pour les citoyens et les entreprises", note la porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions. Marie Rose Faye annonce aussi que "le Premier ministre a salué la signature du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable".

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Ousmane Sonko s'est réjoui, lors du Conseil des ministres, des "avancées enregistrées dans la régularisation exceptionnelle des situations administratives et statutaires, dans les secteurs de l'éducation et de la santé". "Il a demandé [aux] ministres concernés de veiller à la mise en œuvre diligente et rigoureuse des engagements pris par le gouvernement, dans le respect des échéances arrêtées et dans un esprit de responsabilité collective, au service de la paix sociale", rapporte Marie Rose Faye.