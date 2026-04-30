Sénégal: Les travaux des hôpitaux Seydi-El Hadji-Malick-Sy et Aristide-Le-Dantec exécutés respectivement à 95 % et 60 %

Dakar — La construction de l'hôpital Seydi-El Hadji-Malick-Sy de Tivaouane (ouest) et la reconstruction de l'hôpital Aristide-Le-Dantec de Dakar ont respectivement atteint des niveaux d'exécution de 95 % et 60 %, a-t-on appris de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

D'après elle, les niveaux d'exécution des travaux de ces deux établissements de santé ont été communiqués au président de la République et aux membres du gouvernement par le Premier ministre, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril. "Le Premier ministre [...] a abordé la question de la finalisation des infrastructures sanitaires prioritaires et des projets de souveraineté pharmaceutique, en présentant l'état d'avancement de quatre projets prioritaires du secteur de la santé, qui représentent un investissement public cumulé de près de 310 milliards de francs CFA", rapporte Mme Faye dans le communiqué du Conseil des ministres.

Il ressort de la présentation faite par M. Sonko que "les travaux de l'hôpital Seydi-El Hadji-Malick-Sy de Tivaouane, d'un coût de 46 milliards de francs CFA, sont dans un état d'avancement de 95 %". "Le Projet de reconstruction de l'hôpital Aristide-Le-Dantec, dont le coût s'élève à 92,5 milliards de francs CFA, est à un niveau d'avancement de 60 %", a ajouté la parole du gouvernement en citant le Premier ministre. D'après elle, Ousmane Sonko a informé le Conseil des ministres du niveau d'exécution de deux projets de souveraineté pharmaceutique de l'Institut Pasteur de Dakar.

D'abord, "le projet AfricAmaril, d'un coût de 21,5 milliards de francs CFA, est à un niveau d'avancement de 80 %", rapporte Marie Rose Faye, également secrétaire d'État chargé des Relations avec les institutions. La construction du vaccinopôle de Diamniadio (ouest), destiné à la production de vaccins contre la fièvre jaune, le Covid-19 et d'autres maladies, a atteint un taux d'exécution de 48 %, a dit Ousmane Sonko au chef de l'État et aux membres du gouvernement.

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Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette infrastructure va coûter 145,4 milliards de francs CFA. En raison de "l'urgence et de l'impact stratégique de ces projets, pour accélérer leur finalisation, le Premier ministre a donné les instructions nécessaires" au ministre des Finances et du Budget, à celui chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération, à leur collègue de la Santé et de l'Hygiène publique également, ajoute la porte-parole du gouvernement.