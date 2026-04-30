Sénégal: Ousmane Sonko demande à Cheikh Diba de financer les derniers travaux du port de Bargny-Sendou

Dakar — Le Premier ministre a demandé au ministre des Finances et du Budget d'inscrire, dans la loi de finances rectificative 2026, les crédits nécessaires à l'achèvement de la construction du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou (ouest), a-t-on appris de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

La construction de cette infrastructure portuaire a atteint un taux d'exécution de près de 90 %, a indiqué Mme Faye en citant M. Sonko. Elle signale, dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril, qu'il ne reste essentiellement qu'à installer les équipements hydrauliques du port de Bargny-Sendou. Il est demandé au ministre des Finances et du Budget de veiller au financement de "la solution définitive d'alimentation en eau potable [de ce port], à hauteur de 8 milliards de francs CFA".

"La mise en exploitation [de cette infrastructure portuaire] reste conditionnée à la résolution de la question de l'alimentation en eau potable", rapporte la porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions.

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Elle note que "le Premier ministre a demandé au ministre des Infrastructures, [à celui] des Finances et du Budget, et au ministre chargé de l'Hydraulique [...] d'assurer le suivi rapproché de la mise en oeuvre". Ousmane Sonko leur recommande de s'y atteler avec la collaboration de Senegal Minergy Port, la société chargée de la réalisation de cette infrastructure portuaire. Le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou servira à traiter les importations et les exportations de produits miniers, pétroliers et céréaliers. Il est construit également pour désengorger le port de Dakar.