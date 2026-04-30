Afrique: Qualifications africaines féminines Los Angeles 2028 - Le pays face à la Tunisie au deuxième tour

29 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal affrontera celle de la Tunisie au deuxième tour des éliminatoires africaines du tournoi des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, a appris l'APS à l'issue du tirage au sort effectué mercredi au Caire.

Exemptées du premier tour, les Lionnes entreront directement en lice au deuxième tour, prévu du 5 au 13 octobre 2026. Elles croiseront la route des Tunisiennes dans une double confrontation qui s'annonce disputée, avec en jeu une qualification pour le tour suivant de ces éliminatoires. Le premier tour, prévu du 1er au 9 juin 2026, propose notamment les affiches suivantes : Soudan-Comores, Soudan du Sud-Madagascar et Maurice-Djibouti. Les vainqueurs rejoindront les nations déjà qualifiées pour le deuxième tour.

Outre l'opposition entre le Sénégal et la Tunisie, plusieurs autres affiches sont au programme, dont Bénin-Mali, Congo-Maroc, Guinée-Cameroun et RD Congo -Côte d'Ivoire. Des sélections comme le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Ghana feront également leur entrée en lice à ce stade.

Programme des rencontres

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1er tour (1er -9 juin 2026)

  • Soudan-Comores
  • Soudan du Sud-Madagascar
  • Maurice-Djibouti

2e tour (5-13 octobre 2026)

  • Tunisie-Sénégal
  • Bénin-Mali
  • Congo-Maroc
  • Vainqueur Soudan / Comores-Nigeria
  • Guinée -Cameroun
  • RD Congo-Côte d'Ivoire
  • République centrafricaine-Algérie
  • Burkina Faso-Guinée équatoriale
  • Rwanda-Tanzanie
  • Botswana -Angola
  • Namibie-Vainqueur Soudan du Sud / Madagascar
  • Seychelles -Kenya
  • Malawi-Zimbabwe
  • Ouganda -Zambie
  • Vainqueur Maurice/Djibouti-Ghana

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