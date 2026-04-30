Sénégal: Le BMN et une plateforme digitale renforcent la structuration et l'accès au financement des entreprises agricoles

Ziguinchor — Le Bureau de mise à niveau (BMN), en partenariat avec CGA Digital, a procédé, mercredi , à Ziguinchor (sud) au lancement officiel d'un programme d'accompagnement destiné à 14 entreprises agricoles, dont huit basées dans le sud du Sénégal, a constaté l'APS.

Cette initiative vise à améliorer leur organisation, leur gestion comptable et leur digitalisation, dans une perspective de meilleure structuration et d'un accès facile aux financements, a expliqué la coordonnatrice du pôle suivi-évaluation du BMN, Faguye Thioye Fall, représentant la directrice générale de la structure. Elle s'exprimait en marge de la cérémonie de lancement, en présence du directeur de CGA Digital, Babacar Diagne, et de représentants du BMN.

Selon Mme Fall, le programme permet aux entreprises bénéficiaires d'être formées à l'utilisation d'une plateforme digitale développée par CGA Digital. Cet outil facilite l'intégration des données financières (factures, pièces justificatives) en vue de produire des états financiers fiables. Ces documents sont essentiels pour le Bureau de mise à niveau, car ils permettent de suivre l'évolution des entreprises en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité et d'impact des investissements réalisés, a-t-elle souligné.

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Le dispositif comprend également des sessions de coaching individuel et des rencontres B2B, favorisant les échanges directs entre les entreprises et les experts de CGA Digital. La journée inaugurale s'est conclue par la signature de conventions tripartites entre le BMN, CGA Digital et chaque entreprise bénéficiaire, officialisant leur engagement dans ce processus d'accompagnement.

Pour M. Diagne, ce programme répond à un défi majeur : la faible formalisation des entreprises, notamment dans le secteur agricole. En contribuant à la production d'états financiers fiables et à la mise en place de tableaux de bord, l'initiative vise à lever les obstacles liés à l'accès au financement, tout en renforçant les capacités de production, de création de valeur et de richesse des entreprises accompagnées, a-t-il fait savoir.