Afrique: Amine Laghidi, premier marocain et africain primé au Sommet de Trieste

L'Honorable Professeur Amine Laghidi, expert international éminent et président de structures d'envergure mondiale, s'est vu décerner le Prix Spécial du Sommet de Trieste. Il entre ainsi dans l'histoire en tant que premier Marocain, Africain et Arabe à recevoir cette prestigieuse distinction.

Parallèlement, sa nomination au Conseil Consultatif du Sommet vient consacrer ses accomplissements exceptionnels en faveur de la paix, de la souveraineté, de la prospérité et du commerce entre les nations.

Lors de son allocution magistrale, le Professeur Laghidi a évoqué avec une éloquence habitée le rôle stratégique du Royaume du Maroc sous la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tant en Afrique que dans les espaces atlantique et méditerranéen. Fort d'une vision prospective, il a mis en lumière l'immense potentiel du continent africain, préconisant une approche fondée sur le respect mutuel et le co-développement.

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Son intervention a brillamment traité d'enjeux cruciaux tels que la création d'emplois locaux, la valorisation des terres rares, l'approvisionnement en matériaux stratégiques, ainsi que la sécurité énergétique, alimentaire et financière.

Cette distinction de haut rang fait suite à une conférence remarquée au cœur de la City de Londres lors du "Future Resilience Forum", ainsi qu'à un hommage rendu par la prestigieuse Université Istanbul Zaim après son exposé sur la souveraineté du Royaume du Maroc et sur le Développement du Continent Africain.

Au moment de mettre sous presse, nous avons appris avec une vive émotion le décès du père du Professeur Laghidi. Nous lui adressons, ainsi qu'à ses proches, nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Que son âme repose en paix.