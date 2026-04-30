Sénégal: Coupe du pays - Diambars écarte Pout SC et se hisse en finale

Dakar — Diambars FC, leader de la Ligue 2, s'est qualifié en finale de la Coupe du Sénégal ce mercredi, en battant (3-2) Pout SC dans un derby thiéssois comptant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, au stade Maniang Soumaré.

Finaliste malheureux en 2021, les Académiciens de Saly vont disputer leur deuxième finale de leur histoire en mi-mai. En plus de la Coupe du Sénégal, Diambars vise un retour dans l'élite cette saison. L'équipe basée à Saly est aussi en course pour la Coupe de la Ligue. L'aventure s'arrête en demi-finale pour Pout SC , pensionnaire de la Division régionale de Thiès et invité surprise des demies finales. Jeudi à Saint-Louis, Casa Sports sera opposé à l'USC de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, pensionnaire de National 1.

Vainqueurs de la Coupe nationale en 1979, 2011, 2021 et 2022, les Ziguinchorois tenteront d'atteindre une dixième finale. En difficulté en championnat, Casa Sports reste sur une série de 11 matchs sans victoire, malgré seulement deux défaites en 24 journées de Ligue 1. Les étudiants de l'UGB se sont illustrés en éliminant le tenant du titre Génération Foot en huitièmes de finale, puis ASC Gorée en quart de finale.