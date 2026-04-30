Sénégal: BAL 2026 - L'ASC Ville de Dakar s'impose de justesse face au FUS de Rabat (67-66)

Dakar — L'ASC Ville de Dakar a enregistré sa première victoire dans la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL), à Rabat, en s'imposant sur le fil 67 à 66 contre le FUS de Rabat (Maroc), lors de la troisième journée.

Pour la première fois depuis le début de la compétition, l'ASC Ville de Dakar a réussi une excellente entame de match, menant de 10 points à l'issue des dix premières minutes. Frustrés par ce début peu convaincant, les Marocains ont rapidement réagi dès les premières secondes du deuxième quart temps, réduisant considérablement l'écart face à des Sénégalais devenus plus spectateurs qu'acteurs. En moins de deux minutes, le FUS de Rabat est revenu à un point, puis a égalisé (23-23) après trois minutes de jeu.

Malgré ce regain de forme des Marocains, les Sénégalais ont su résister et regagner les vestiaires avec un léger avantage. À la reprise, l'équipe marocaine a continué d'imposer son rythme. La résistance adverse a donné lieu à un troisième quart temps très disputé, où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Le FUS de Rabat a toutefois pris l'avantage à la fin de ce quart temps (54-53).

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Les dix dernières minutes ont été tout aussi intenses. Les deux équipes ne se sont pas lâchées. Menée d'un point à neuf secondes de la fin, l'ASC Ville de Dakar a renversé la situation grâce à un sublime tir à trois points de Samba Fall, l'un des meilleurs joueurs du club sénégalais. La compétition se poursuivra jusqu'à dimanche. L'ASC Ville de Dakar disputera son quatrième match contre les JCA Kings, samedi à 14h GMT.