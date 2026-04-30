Sénégal: Saraya - Cinq dragues utilisées pour l'extraction illégale de l'or détruites à Bountou

Kédougou — Le GARSI2, Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention basé à Saeinssoutou, dans la région de Kédougou (sud-est), a conduit une opération ayant permis de détruire cinq dragues utilisées pour l'orpaillage clandestin, mardi, à Bountou, un village du département de Saraya, a-t-on appris mercredi de source sécuritaire.

"Cette intervention fait suite à un renseignement exploité par les éléments du GARSI 2, basés au poste avancé de Saiensoutou", rapporte la même source. Les forces de défense et de sécurité "ont procédé à la destruction des équipements trouvés surplace [...] utilisés pour l'orpaillage clandestin", ajoute-t-elle. Cette opération de sécurisation a été conduite en application de la mesure d'interdiction de toute activité minière dans un rayon de 500 mètres sur la rive gauche du cours d'eau de la Falémé.