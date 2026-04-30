Sénégal: Une trentaine de diplomates capacités en droit international humanitaire

Dakar — Une trentaine de diplomates et stagiaires de la section diplomatie de l'Ecole nationale d'administration (ENA) participent à un atelier d'échanges et de réflexions sur le droit international humanitaire (DIH) organisé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en partenariat avec le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

"Le Sénégal, fidèle à son engagement en faveur du respect du droit international humanitaire, attache une importance particulière à la promotion du droit international humanitaire, tant au droit national qu'international", a dit à l'ouverture de cet atelier, Dr Khare Diouf, Secrétaire général du ministère de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

"Cet engagement du Sénégal se traduit notamment par sa participation active aux efforts multilatéraux de promotion du droit international humanitaire, marquée récemment son adhésion à l'Initiative mondiale visant à revitaliser l'engagement politique en faveur du droit international humanitaire", a-t-il ajouté.

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M. Diouf a rappelé que le droit international humanitaire occupe (...) une place centrale dans l'architecture du droit international. "ll constitue en effet un levier fondamental pour la protection des personnes contre les effets néfastes des conflits et l'encadrement de l'utilisation des moyens et méthodes de guerre", a ajouté le diplomate sénégalais.

Evoquant les objectifs de cet atelier de deux jours, il a indiqué que les participants auront l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur les fondements du droit international humanitaire, d'examiner les mécanismes de répression, de violation et de mise en oeuvre, et d'explorer les dimensions diplomatiques ainsi que les engagements internationaux liés à ce corpus juridique.

Le chef de délégation du CICR à Dakar, Jean-Nicolas Marti, a souligné le rôle essentiel des diplomates dans la promotion et la vulgarisation du droit international humanitaire surtout au sein des instances régionales et internationales.

"Les diplomates sont les relais essentiels du droit international humanitaire. Ils négocient, ratifient les traités. Ils représentent le Sénégal aux Nations Unies, à l'UA (Union Africaine), à la CEDEAO, là où se façonnent les normes, là où se négocient les traités. Ils interagissent avec le CICR sur l'accès humanitaire, les privilèges et immunités. Ils construisent les positions nationales sur le terrorisme, la protection des civils, la cour pénale internationale", a-t-il indiqué.

Pour lui, en matière de diplomatie "le Sénégal ne parle pas seulement en son nom, il parle pour une région et il parle souvent aussi au nom d'un continent". "Dans ce contexte, le CICR appelle à l'action", lance-t-il. M. Marti estime que ce cadre d'échanges avec la tutelle et l'ENA est une opportunité pour comprendre ce que le DIH exige vraiment d'un diplomate. "Ce cadre d'échanges contribue aussi à hisser encore plus haut le Sénégal comme un champion régional du droit international et humanitaire", a-t-il relevé.

Cet atelier organisé en collaboration avec le ministère de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, fait suite au mandat confié au CICR par les Etats parties aux Conventions de Genève de 1949 pour promouvoir le DIH et accompagner les autorités nationales dans la mise en oeuvre de leurs obligations internationales.

Il entre aussi dans le cadre de l'exécution de l'Initiative mondiale pour le respect du DIH, qui vise à faire de ce droit un levier de l'action diplomatique. Cette initiative mondiale intervient à un moment où le Sénégal assume la présidence de la Commission de la CEDEAO.

La formation vise à outiller les diplomates à mieux maîtriser les principes fondamentaux du DIH, à en identifier les implications dans leur travail quotidien (suivi des traités, instructions aux postes, négociations) et à appréhender les mécanismes de répression des violations.

Le CICR est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Elle porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d'autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en oeuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires.

Selon un document de presse "investir dans la formation des diplomates, c'est investir dans la négociation des traités et dans le plaidoyer pour la protection de la vie et de la dignité humaines, sans discrimination". "Le respect du DIH est une obligation qui incombe à tous les États", rappelle la même source.