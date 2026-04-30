Tunisie: Pourquoi les municipalités

29 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Les municipalités, de par leur proximité et leurs services, sont les premiers contacts entre les citoyens et l'Etat. Et leur rôle est très important et même primordial. Nonobstant leur fonction première en matière d'état civil, les municipalités sont responsables de la bonne marche de la cité avec notamment la propreté, l'hygiène, la lutte contre les chiens errants et les moustiques, etc.

Cependant, le citoyen, lui-même, doit contribuer à ces efforts en respectant les directives de la municipalité concernant notamment les horaires de la levée des ordures ménagères et surtout, surtout, s'acquitter de ses taxes foncières.

Ce dernier point fâche, mais c'est la triste réalité, malheureusement.

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