Afrique: Club Africain - AS Soliman - Un nul frustrant pour le leader

29 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Club Africain a été contraint au match nul (1-1) face à l'Avenir Sportif de Soliman, ce mercredi, dans le cadre de la 12e journée retour du championnat de Ligue 1.

Les Clubistes ont ouvert le score à la 51e minute grâce à Bilal Aït Malek, pensant prendre une option sur la victoire.

Mais l'équipe de Soliman est parvenue à revenir dans la rencontre en fin de match, par l'intermédiaire de Helmi Joueidi, auteur du but égalisateur à la 85e minute.

À l'issue de cette rencontre, le Club Africain porte son total à 59 points et conserve la tête du classement. De son côté, l'Avenir Sportif de Soliman reste à l'avant-dernière place avec 21 points.

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