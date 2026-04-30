Tunisie: Loi de finances 2026 - La Ccit éclaire les entreprises sur les nouvelles règles du jeu fiscal

Réunis autour d'experts du ministère des Finances et de Tunisie Trade Net, les opérateurs économiques ont passé en revue, lors d'une table ronde organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, les principales mesures fiscales de la loi de finances 2026, entre impératifs de solidarité, modernisation des outils et adaptation aux mutations économiques.

La Chambre de commerce et d'industrie de Tunis (Ccit) a organisé, hier, une table ronde consacrée aux principales mesures introduites par la loi de Finances 2026.

Rappelant que la loi de finances constitue un cadre structurant pour l'activité économique, impactant directement la vie de l'entreprise, ses décisions d'investissement, sa compétitivité ainsi que sa conformité aux obligations fiscales et réglementaires, le président de la Ccit, Moncef Ben Jomaa, a souligné l'importance de l'organisation d'une telle rencontre, dont l'objectif est d'informer les opérateurs économiques sur les différents aspects de la nouvelle loi et les dispositions qui impactent, de près ou de loin, leurs activités.

Une fiscalité à vocation sociale renforcée

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« Dans un contexte marqué par des mutations économiques profondes et par l'accélération de la transition numérique, il est essentiel que les opérateurs économiques disposent d'une lecture claire, précise et opérationnelle des nouvelles mesures introduites », a-t-il encore déclaré, précisant que c'est dans cette optique que la Chambre de commerce et d'industrie a tenu à organiser ce séminaire d'information et d'échange, en réunissant des experts du ministère des Finances et de Tunisie Trade Net (TTN), afin d'éclairer les participants sur les principaux axes de la loi de finances 2026.

La rencontre a été notamment ponctuée de présentations d'experts portant sur les mesures relatives aux impôts directs, aux impôts indirects, à l'enregistrement et aux droits de timbre, ainsi qu'à la fiscalité locale et aux autres taxes.

Anticiper les évolutions

Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur le service de facturation électronique, qui représente aujourd'hui un levier majeur de modernisation, de transparence et de sécurisation des transactions commerciales, a précisé le président de la Chambre.

Ben Jomaa a, en outre, souligné que la maîtrise de ces dispositions permettra aux entreprises tunisiennes non seulement de se conformer au cadre légal en vigueur, mais également d'anticiper les évolutions, optimiser leur gestion fiscale et renforcer leur performance.

Procédant à la présentation des mesures en matière d'impôts directs, Hanen Marzouk, représentante du ministère des Finances, a indiqué que ces mesures visent particulièrement à consacrer le rôle social de l'État et à renforcer la solidarité nationale. Cela se traduit notamment par la consécration du droit au transport, l'allègement de la charge fiscale sur les pensions de retraite, le maintien de la contribution sociale solidaire, ainsi que le renforcement des ressources de financement des caisses sociales et l'élargissement des possibilités de déduction des dons et aides.

S'agissant de l'allègement de la charge fiscale sur les pensions de retraite, prévu par l'article 56 de la loi, Marzouk a précisé qu'il repose sur une réduction progressive des taux d'imposition.

Ainsi, le taux sera réduit de 30 % à compter du 1er janvier 2027, de 40 % à partir du 1er janvier 2028 et de 50 % à partir du 1er janvier 2029.

Cet allègement s'étalera sur trois ans, permettant aux retraités de bénéficier progressivement d'une diminution significative de la pression fiscale sur leurs revenus.

Elle a également évoqué la poursuite des dispositions relatives à la contribution sociale solidaire, rappelant que celle-ci a été instituée en vertu de l'article 53 de la loi de Finances 2018.