Burkina Faso: Politique nationale de développement - 73% du territoire reconquis et 871 localités libérées en 2025

Le ministère de l'Economie et des Finances a tenu la revue technique de la Politique nationale de développement 2021-2025, le mercredi 26 avril 2026, à Ouagadougou.

La mise en œuvre de l'ancienne Politique nationale de développement (PND), opérationnalisée par le Plan d'actions pour la stabilisation et le développement (PA-SD) est arrivée à son échéance, en 2025. Il s'est donc avéré nécessaire pour les acteurs de marquer une halte pour faire un tour d'horizon des acquis enregistrés et de formuler des recommandations pour une exécution réussie des nouvelles reformes stratégiques. Dans ce sens, le ministère de l'Economie et des Finances a tenu la revue technique de la PND 2021-2025, mercredi 26 avril 2026, à Ouagadougou.

C'est le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama, par ailleurs, président du comité technique national, qui a ouvert les travaux de cette revue. Il a, d'emblée, indiqué que la session a pour objectif d'apprécier le rapport annuel de performance 2025 et le bilan consolidé 2021-2025 de la PND ainsi que le tableau de bord de la mise en œuvre des réformes et des investissements en 2025.

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Il a ajouté qu'il va s'agir également d'examiner la matrice des réformes stratégiques et des investissements structurants du nouveau Plan Relance pour la période 2026-2028, de déterminer les questions d'ordre stratégique et politique à soumettre au Comité national de pilotage et enfin de discuter de toutes les questions pertinentes inscrites à l'ordre du jour.

« Cette session se tient à un moment particulier marqué par la fin de la mise en œuvre de la PND 2021-2025, opérationnalisée par le PA-SD dans le contexte de la Révolution progressiste populaire en cours. Ce contexte est également marqué par l'adoption, le 29 janvier 2026, du nouveau référentiel national de développement dénommé Plan Relance, qui intègre la vision de développement du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il rappelé.

Concernant le bilan de la mise en œuvre du PA-SD en 2025, Vieux Abdoul Rachid Soulama a soutenu que malgré la persistance des défis sécuritaires et des tensions internationales, d'importants acquis ont été engrangés par les différents départements ministériels et par l'ensemble des acteurs de sa mise en œuvre.

3 714,2 milliards F CFA de recettes budgétaires mobilisées

« Ces acquis nous ont permis d'atteindre un taux d'exécution global de 85,5 %, en progression de 3,6 points de pourcentage par rapport à 2024 », a-t-il révélé. Il ressort du rapport annuel de performance de la PND que le taux de croissance du PIB réel a atteint 5,3% en 2025 contre 4,8% en 2024. En ce qui concerne l'inflation, l'on note une baisse globale des prix à -0,5% en 2025, tandis que les recettes budgétaires ont atteint 3 714,2 milliards F CFA, soit 23,0% du PIB.

Sont également à mettre à l'actif des acquis, la reconquête de 73% du territoire national, avec la libération de 871 localités et la réouverture de 73 préfectures, le retour de 1, 060 million de PDI dans leurs localités, la réalisation de la première transplantation rénale et de 162 chirurgies cardiaques, l'ouverture du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala, à Bobo- Dioulasso, la construction de 25 nouveaux CSPS, la production de plus de 7,14 millions de tonnes de céréales, couvrant 126,4% des besoins du pays. Selon M. Soulama, l'amélioration progressive de la situation sécuritaire et les retombées de l'Initiative présidentielle dans le secteur agricole ont contribué à l'atteinte de ces résultats très appréciables.

C'est pourquoi, il a félicité l'ensemble des acteurs de mise en oeuvre pour les efforts consentis. M. Soulama a, par ailleurs, invité les secrétaires généraux des départements ministériels, membres du Comité technique national, à saisir l'opportunité de cette session pour analyser en profondeur le bilan 2025 de la mise en oeuvre de la PND et pour apprécier les réformes stratégiques et les investissements structurants programmés dans le Plan Relance.

« J'exhorte chacun, pour ce qui le concerne, à examiner la nouvelle matrice des réformes stratégiques dans les détails afin d'identifier les investissements et les réformes les plus pertinents, susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif du Plan Relance, à savoir impulser un développement socioéconomique endogène et inclusif fondé sur l'engagement patriotique et la souveraineté nationale dans un environnement de sécurité et de paix », a insisté SG Soulama.