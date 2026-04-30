Burkina Faso: Barrage de Samandéni - Le Premier ministre encourage la valorisation économique du site

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué, le mercredi 29 avril 2026, une visite au barrage de Samandéni, dans la région du Guiriko. Cette sortie s'inscrit dans le cadre du suivi des initiatives économiques et de la valorisation des potentialités locales. Elle s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ainsi que du ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé.

Sur le plan d'eau de Samandéni, le chef du gouvernement a apprécié les activités piscicoles développées à travers les cages flottantes. Chaque cage permet une production moyenne de 3 à 4 tonnes de poissons, avec un cycle de 5 à 6 mois avant commercialisation.

A ce jour, plus de 12 000 tonnes de poissons ont été produites sur le barrage, illustrant le potentiel considérable de ce pôle aquacole. Au cours de cette visite, le Premier ministre et sa délégation ont assisté à une opération de récolte de poissons sur une cage flottante. Après la pesée, la production a rapidement trouvé preneur, le poisson frais étant très prisé sur le marché local. Cette dynamique est également soutenue par la politique incitative mise en place par le gouvernement, en vue de favoriser l'écoulement prioritaire de la production nationale face aux importations.

Le chef du gouvernement a salué une initiative « qui marche très bien » et qui attire de plus en plus d'investisseurs. Il a encouragé les acteurs engagés dans cette activité, tout en relevant les perspectives de développement offertes par l'installation de nouvelles cages et l'augmentation des capacités de production.

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Au-delà de la pisciculture, le site de Samandéni s'impose progressivement comme un pôle d'accueil d'infrastructures de détente et de loisirs. Déjà, des investisseurs, convaincus du potentiel du barrage, s'y installent avec des offres diverses dans le domaine du tourisme d'agrément. Le chef du gouvernement a salué la vision de ces pionniers, tout en les encourageant à poursuivre leurs efforts en vue d'améliorer davantage l'attractivité du site. Il a rappelé aux promoteurs l'importance de la communication dans la promotion de la destination.

« Autant l'investissement est important, autant la communication est essentielle pour attirer », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a surtout insisté auprès des premiers responsables de l'agropole de Samandéni sur la nécessité d'un meilleur encadrement et d'une formalisation efficiente des activités, notamment dans le domaine touristique, afin de garantir leur durabilité et de renforcer leur impact économique. Satisfait de sa visite, le chef du gouvernement a réitéré le soutien de l'Etat à l'ensemble des acteurs engagés dans la valorisation du barrage de Samandéni, une infrastructure stratégique pour le développement économique du Burkina Faso.