Tunisie: Coopération universitaire - Le pays et le Wyoming renforcent leur partenariat académique

Une rencontre tuniso-américaine s'est tenue récemment autour du renforcement de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, entre la Tunisie et l'État du Wyoming aux États-Unis.

Ont pris part à cette rencontre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, le gouverneur de l'État du Wyoming, Mark Gordon, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, en présence de plusieurs responsables des deux parties.

Cette réunion a été l'occasion de mettre en avant le niveau de coopération existant entre les deux parties, notamment à travers le partenariat établi entre l'Université du Wyoming et plusieurs universités tunisiennes. Ce cadre de collaboration permet actuellement la mise en oeuvre de projets de recherche conjoints ainsi que des programmes de mobilité destinés aux enseignants et aux étudiants.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de développement de cette coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de l'innovation. Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer le lien entre les programmes académiques communs et leur environnement économique, tout en mettant l'accent sur la valorisation des résultats de la recherche et la promotion de l'entrepreneuriat.

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À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le gouverneur de l'État du Wyoming ont réaffirmé leur volonté commune de consolider davantage ce partenariat. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place des programmes de travail structurés dans les domaines d'intérêt commun, selon un communiqué du ministère.