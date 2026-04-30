Burkina Faso: Voie d'accès à l'agropole de Samandéni - Le Premier ministre constate l'avancée des travaux

En route pour une visite à l'agropole de Samandéni, ce mercredi 29 avril 2026, le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a marqué, une halte sur le chantier de bitumage de la route Bama-Samandéni. Cette escale lui a permis de constater de visu l'état d'avancement des travaux et d'encourager les équipes mobilisées pour sa réalisation.

La réalisation de l'infrastructure a été confiée à une brigade de l'agence Faso Mêbo. D'un linéaire d'environ 15,6 kilomètres, cette route en construction comprend une chaussée bidirectionnelle à deux voies. Lancé le 3 novembre 2025, le chantier devrait s'achever avant la fin de l'année 2026. Sur le terrain, le chef du gouvernement s'est dit satisfait du rythme d'exécution des travaux. Le chantier enregistre une avancée sur le chronogramme initial.

Il a invité les équipes à maintenir cette dynamique afin de permettre la livraison de l'ouvrage dans les délais annoncés. « Quand on voit le rythme, on constate que vous avancez bien. Je vous exhorte à maintenir le cap, à un rythme militaire. J'espère revenir pour l'inauguration de cette voie avant la fin de l'année », a-t-il déclaré à l'endroit des travailleurs. Le commandant des brigades routières de Bobo-Dioulasso de l'agence « Faso Mêbo », le capitaine Elvis Kapioko, a indiqué que le chantier est majoritairement porté par des jeunes Burkinabè, avec l'appui du Laboratoire national des travaux publics.

Il a réaffirmé la détermination de toutes les équipes opérationnelles à livrer l'ouvrage dans les délais impartis. Le Premier ministre a félicité et encouragé les jeunes ingénieurs, techniciens et opérateurs mobilisés sur le chantier. « Au début, certains disaient : ce sont des jeunes, ils ne pourront pas, vous êtes trop ambitieux, il faut laisser aux professionnels... Mais nous, au sommet de l'Etat, nous avons cru en vous. Aujourd'hui, ce que je vois est une source de satisfaction », a-t-il soutenu.

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La réalisation de cette route vise à améliorer significativement l'accès à l'agropole de Samandéni, tout en renforçant la mobilité des populations locales et le désenclavement de cette zone à fort potentiel économique. Cette visite traduit la volonté des autorités de suivre de près l'exécution des projets structurants et de soutenir les acteurs engagés dans leur mise en oeuvre au profit des populations.