Burkina Faso: Plaine rizicole de Bama - Le Premier ministre encourage les producteurs

De retour de sa visite à l'agropole de Samandéni, le mercredi 29 avril 2026, le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a marqué un arrêt inopiné dans la plaine rizicole de Bama. Cette halte lui a permis d'encourager les producteurs et les techniciens agricoles engagés sur ce site de production.

Accueillis par les responsables provinciaux et régionaux du ministère en charge de l'agriculture, ainsi que par les membres des coopératives de producteurs, le chef du gouvernement et sa délégation ont sillonné une partie des 1 260 hectares aménagés de la plaine.

Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt, notamment le niveau d'exécution de la campagne sèche, la maîtrise de l'eau, l'organisation de la production et les rendements attendus. Selon le directeur régional du ministère en charge de l'agriculture, Éric Pascal Adanabou, la plaine est exploitée par plus de 150 producteurs organisés en plusieurs coopératives et disposant d'unités de transformation.

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« Nous avons été instruits par notre ministre de tutelle de produire pendant toutes les saisons, en campagne sèche comme en campagne hivernale. Nous sommes à notre troisième production de l'année. Lors de la première production, nous avons cultivé du riz, à la deuxième, c'était du blé et pour cette troisième production, nous produisons à nouveau du riz.

Nous produisons deux variétés de riz : TS2 et Orylux. Pour cette campagne sèche, 230 hectares sont exploités pour la culture du riz, avec un rendement de 6 tonnes à l'hectare », a-t-il expliqué. Le Premier ministre a salué la résilience des producteurs de Bama, dont les efforts contribuent à l'approvisionnement du marché national en riz.

Il a également félicité les agents du ministère en charge de l'agriculture pour les résultats engrangés sur le terrain. Avant de quitter les lieux, le chef du gouvernement a invité les encadreurs à renforcer leur proximité avec les producteurs, en vue d'une mise en œuvre efficace de l'Offensive agricole. Il a réaffirmé que l'agriculture demeure un front essentiel dans la lutte pour l'indépendance réelle du pays. Cette halte traduit la volonté des autorités d'être au plus près des acteurs du secteur agricole, afin d'accélérer la marche du Burkina Faso vers l'autosuffisance alimentaire.