Burkina Faso: Sécurisation de l'agropole de Samandéni - Le Premier ministre galvanise les FDS

29 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

En visite à l'agropole de Samandéni, le mercredi 29 avril 2026, le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s'est entretenu avec les forces de défense et de sécurité mobilisées pour la sécurisation de cette infrastructure stratégique qui participe à la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. La rencontre s'est tenue au poste de commandement avancé, en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, et du ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé.

Le chef du gouvernement a transmis aux forces engagées les encouragements du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que ceux du peuple burkinabè. Tout en saluant l'unité d'action des différents corps mobilisés sur le terrain, notamment les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les agents des eaux et forêts, pour assurer la sécurité des investissements et des populations riveraines, le chef du gouvernement les a invités à maintenir un engagement sans faille et une vigilance permanente.

« Grâce à votre engagement individuel et collectif, la quiétude est revenue dans cette zone qui était autrefois dans le viseur de l'ennemi. Le mérite vous revient, mais le combat n'est pas pour autant gagné. Ce n'est pas parce que c'est calme qu'il faut baisser la vigilance. Nous avons beaucoup de projets ici et cela commande la plus grande vigilance, car, l'ennemi n'aime pas voir les choses avancer dans le bon sens. Il faut aussi que vous travailliez à la coproduction de la sécurité avec les populations riveraines. La dynamique est bonne, mais elle doit être consolidée et renforcée », a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a également réaffirmé la détermination du gouvernement à doter les forces combattantes de moyens adéquats pour l'accomplissement de leur mission.

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« Je vous rassure que la sécurité reste la priorité du gouvernement, sous les hautes orientations du chef de l'Etat. Que ce soit dans le Plan Relance ou dans le Manifeste de la Révolution progressiste populaire, la sécurité et la défense constituent le socle sur lequel nous voulons bâtir la souveraineté d'un Burkina Faso prospère. Notre mission est de travailler à ce que vos conditions s'améliorent, en effectif, en équipement et dans toutes les autres mesures d'accompagnement », a indiqué le Premier ministre.

Cette visite aux FDS déployées sur le site de l'agropole de Samandéni traduit la reconnaissance du sacrifice des forces de défense et de sécurité engagées sur tous les fronts de la Nation.

 

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