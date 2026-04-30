Tunisie: Le pays réaffirme son engagement pour la gouvernance sanitaire mondiale lors d'une réunion du GAF à Genève

La Tunisie a pris part, mercredi, à une réunion du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) avec le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, marquant un engagement renouvelé en faveur du renforcement de la gouvernance sanitaire mondiale.

À cette occasion, la Mission permanente de la Tunisie à Genève a réaffirmé son soutien au processus de réforme du système mondial de la santé, initié par le Dr Tedros depuis 2017. Ce parcours réformateur a déjà abouti à des avancées majeures : l'adoption d'une politique de financement durable de l'OMS en 2022, la révision du Règlement sanitaire international en 2024, et la ratification de la Convention sur les pandémies en 2025.

Selon sa représentation, la diplomatie tunisienne a également appelé à accélérer la finalisation des négociations relatives à l'annexe de la Convention sur les pandémies, soulignant le rôle central du Directeur général dans cette dynamique.

Par ailleurs, la Tunisie s'est prononcée pour la préservation du multilinguisme au sein de l'OIF, dans le cadre des réformes en cours, conformément aux engagements de la Déclaration de Djerba issue du Sommet de la Francophonie organisé par la Tunisie en 2022.

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De son côté, Tedros Adhanom Ghebreyesus a dressé un état des lieux des réformes structurelles et financières en cours à l'OMS, ainsi que des discussions sur l'annexe de la Convention sur les pandémies.

Cette rencontre intervient à quelques semaines de la 79e Assemblée mondiale de la Santé, qui se tiendra à Genève du 18 au 23 mai 2026, où devraient être finalisées plusieurs décisions stratégiques pour l'architecture sanitaire internationale.