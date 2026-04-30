Ile Maurice: Un événement inédit attendu les 10 et 11 octobre dans l'ouest

30 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Maurice Mélotte

Le week-end des 10 et 11 octobre aura lieu un événement inédit. SM Mauritius Ltd organisera la première édition du Mauritius International Cycling Race & Trail. Au menu, un trail le samedi et une cyclosportive le dimanche dans l'ouest de l'ile. Deux distances sont proposées pour les deux épreuves, soit 10 et 20 km pour le trail et 69 et 89 km pour la course cycliste.

«Le but derrière l'organisation de cet événement est de mieux faire connaitre Maurice ou de faire découvrir l'ile à ceux qui ne la connaissent pas du tout», déclare, d'emblée Sébastien Medan, directeur de SM Mauritius Ltd. Le Français a eu des réunions avec Michel Mayer, président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), qui va co-organiser l'événement. «La cyclosportive est ouverte aux cyclistes débutants et confirmés. Pour les parcours de trail, l'association Rando Trail et Nature nous aide à tracer les parcours», indique notre interlocuteur, qui a découvert notre ile il y a 25 ans et qui partage son temps entre elle et son pays de naissance.

Un maillot aux couleurs du drapeau mauricien sera offert à tous les inscrits à la cyclosportive. Plus de 500 participants sont attendus. Artisans, producteurs et entreprises locales seront aussi de la partie pour créer un village dynamique et ouvert à tous à SPARC à Cascavelle. Toutes les informations relatives à l'évènement sont disponibles sur le site internet mauritiusrace.com. Notons que Sport Events Mauritius se charge des inscriptions et du chronométrage.

Ancien cycliste professionnel qui a évolué sous les couleurs des équipes Castorama, Collstrop et même Festina avec un certain Richard Virenque, Sébastien Medan a travaillé pendant 18 ans dans l'évènementiel au sein de la compagnie qui produit l'eau minérale Evian. En 2018, il décide de créer sa propre société. Celle-ci organise des cyclosportives très populaires en France à l'instar de la cyclosportive La Vache qui rit, qui a réuni 4800 participants l'an dernier et dont la prochaine édition est prévue les 30 et 31 mai dans le Jura.

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