Afrique: Survol taïwanais refusé - Deux poids, deux mesures

30 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vijay Makhan

Trois petits États appliquent le droit et leur politique constante - et se retrouvent mis en accusation. Les grandes puissances, elles, s'autorisent toutes les nuances. À chacun ses principes ?

Le refus par Maurice, les Seychelles et Madagascar d'autoriser le survol de leur espace aérien à un appareil lié à Taïwan, a déclenché une salve de critiques dans certaines capitales occidentales. Le vocabulaire employé - «abus», «pressions», «intimidation» - trahit moins une analyse juridique qu'un réflexe politique.

Car sur le plan du droit, il n'y a guère de débat. La Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale est sans équivoque - chaque État exerce une souveraineté pleine et entière sur son espace aérien. L'article 1 en consacre le principe, et l'article 3 rappelle qu'un aéronef d'État ne peut survoler un territoire étranger sans autorisation préalable. Le survol n'est pas un droit. Il est une permission.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est donc pour le moins paradoxal de voir qualifier «d'abus» l'exercice même de cette souveraineté. Pourquoi, dès lors, une telle agitation ? Parce que la question n'est pas seulement aérienne. Elle est éminemment politique. La dite République de Chine (Taïwan) n'est reconnue que par une poignée d'États - une douzaine à peine, dont l'Eswatini en Afrique. Mais elle bénéficie, dans le même temps, de relations d'une densité remarquable avec des pays qui, officiellement, ne la reconnaissent pas.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.