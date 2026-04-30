Ile Maurice: L'émotion du deuil éclipsée par une vive controverse

La dépouille de Ras Natty Baby, de son vrai nom Joseph Nicolas Emilien, est attendue à Maurice aujourd'hui jeudi 30 avril à 14 heures, quelques jours après son décès survenu en Inde, où il était hospitalisé. Figure emblématique du seggae et artiste engagé, il laisse derrière lui un héritage musical important. Mais au delà de l'émotion suscitée par sa disparition, les circonstances de son rapatriement ont donné lieu à une vive controverse opposant les autorités à l'OMCA Foundation.

Dans un communiqué publié mardi après-midi, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a annoncé que le gouvernement avait décidé de prendre en charge l'intégralité des frais liés au traitement médical de l'artiste à l'étranger ainsi que son rapatriement. Une décision justifiée, selon lui, par «la contribution remarquable» de Ras Natty Baby à la vie culturelle du pays. Le ministre a également affirmé que l'organisation ayant facilité le transfert du patient en Inde avait refusé de régler la facture hospitalière, malgré les fonds collectés auprès du public.

Ces déclarations ont rapidement suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes s'interrogeant sur la gestion des fonds et la responsabilité des différentes parties impliquées. L'OMCA Foundation, directement mise en cause, n'a pas tardé à réagir en publiant un communiqué détaillé pour «rétablir les faits».

Elle affirme n'avoir «à aucun moment refusé de procéder au règlement des frais hospitaliers» et précise qu'elle ne disposait pas d'informations confirmant une telle accusation. Elle indique également avoir assuré un suivi complet du dossier dès l'arrivée de Ras Natty Baby en Inde, notamment en émettant une garantie de prise en charge et en coordonnant les démarches administratives nécessaires.

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Selon l'OMCA, le rapatriement de la dépouille avait déjà été enclenché par ses équipes, avec une arrivée prévue aujourd'hui, indépendamment de toute intervention gouvernementale. Parmi les procédures effectuées figurent l'obtention des autorisations policières à Palam Vihar, les validations du haut-commissariat ainsi que les permis d'atterrissage et documents médicaux requis.

L'organisation souligne, par ailleurs, que la collecte publique lancée pour soutenir l'artiste n'avait permis de réunir qu'un peu plus de Rs 100 000, une somme largement insuffisante pour couvrir les frais médicaux engagés en Inde. Elle regrette également l'absence de communication officielle préalable de la part du ministère dans la gestion de ce dossier.

Cependant, un nouveau rebondissement est survenu hier : l'OMCA Foundation a confirmé avoir finalement réglé la facture hospitalière auprès de Park Hospital à Delhi, où Ras Natty Baby était soigné. Le montant, s'élevant à plus de USD 23 000, soit plus de Rs 1 million, a été puisé d'un fonds d'urgence de l'organisation. Le responsable de communication de l'OMCA, Ali Bhurtun, a expliqué que cet emergency fund est constitué de fonds résiduels provenant de dossiers de patients déjà guéris.

Interrogé sur la légalité de cette démarche, il assure que celle-ci respecte les procédures, les comptes de la fondation étant audités annuellement et destinés à soutenir des patients en situation critique. De son côté, Zaheer Peerbacus, responsable de l'OMCA Foundation, insiste sur le fait que son équipe a pris en charge l'ensemble des démarches liées au rapatriement en Inde. Il déplore ce qu'il qualifie d'intervention tardive du gouvernement, qu'il juge «malsaine» dans un contexte déjà sensible.

Face à l'ampleur de la polémique, le ministre Anil Bachoo a choisi de temporiser. Sollicité pour une réaction, il a indiqué ne pas souhaiter commenter davantage pour le moment, par respect pour le deuil de la famille. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, il rappelle que l'intervention de l'État fait suite à une demande des proches du défunt et qu'elle s'inscrit dans un esprit de responsabilité. «L'essentiel aujourd'hui est que la dépouille de Ras Natty Baby puisse être rapatriée à Maurice dans les meilleurs délais», a-til souligné, ajoutant que des explications complètes seront fournies après la période de deuil.

En attendant, l'émotion reste vive au sein de la population, tandis que les préparatifs se poursuivent pour les funérailles prévues vendredi, au lendemain de l'arrivée du cercueil sur le sol mauricien.