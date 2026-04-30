Ile Maurice: Une cérémonie soufie ancestrale au J&J Auditorium ce 2 mai

Le public est invité à vivre une expérience culturelle et spirituelle hors du commun ce samedi 2 mai au J&J Auditorium à Phoenix. À l'affiche : la cérémonie du Sema Mevlevî, un rituel soufi ancestral venu de Turquie, inspiré des enseignements du grand maître Jalaluddin Rumi, également connu sous le nom de Mevlana.

Reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ce rituel mystique fascine par sa profondeur symbolique et sa beauté visuelle. Sur scène, les célèbres derviches tourneurs, appelés semazens, exécutent une danse spirituelle hypnotique, marquant le cheminement de l'âme humaine vers l'amour divin et la perfection.

Vêtus de leurs longues robes blanches, les derviches tournent sur eux-mêmes dans une chorégraphie circulaire minutieusement orchestrée. Un geste emblématique accompagne ce mouvement : une main levée vers le ciel, l'autre tournée vers la terre, symbolisant la transmission entre le divin et l'humanité. Une performance qui, au-delà de l'esthétique, incarne une philosophie universelle de paix, d'amour et de tolérance.

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La cérémonie est sublimée par les sonorités envoûtantes de la flûte ney et de la musique soufie traditionnelle, plongeant les spectateurs dans une atmosphère propice à la contemplation et à l'apaisement intérieur. Ce spectacle, mêlant danse, musique et jeux de lumière, promet une immersion totale dans une tradition millénaire rarement présentée à Maurice. Les portes de l'auditorium ouvriront à 17 heures, tandis que le spectacle débutera à 20 heures. Les organisateurs recommandent vivement au public d'arriver tôt afin de profiter pleinement de l'événement et de s'installer confortablement.

Trois catégories de billets sont proposées. Les places Silver, à Rs 900, situées au plus près de la scène, offrent une proximité avec les artistes, bien que la vue puisse être partiellement limitée. Les billets Gold, à Rs 1200, placés derrière la zone de contrôle, garantissent une meilleure visibilité.

Enfin, les places Premium, proposées à Rs 1800 au balcon, offrent une vue d'ensemble optimale, permettant d'apprécier pleinement les formations circulaires caractéristiques du Sema. À noter que la consommation de nourriture et de boissons extérieures est interdite à l'intérieur de la salle. Toutefois, un espace de restauration proposera sur place une sélection de spécialités turques ainsi que des boissons.

Plus qu'un simple spectacle, la cérémonie du Sema Mevlevî s'annonce comme un véritable voyage sensoriel et spirituel, une invitation à ralentir, écouter et se reconnecter à l'essentiel. Un rendez-vous culturel rare qui ne manquera pas de marquer les esprits. Un événement organisé par Titanium Events Club.