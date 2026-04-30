Ethiopie: « Le paysage économique éthiopien offre d'énormes opportunités aux investisseurs », déclare l'ambassadeur chinois

Addis Ababa — L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, a déclaré que l'environnement commercial en pleine expansion de l'Éthiopie, renforcé par les réformes économiques menées au niveau national, attire un nombre croissant d'investisseurs chinois désireux de tirer parti des opportunités émergentes.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadeur a décrit l'Éthiopie et la Chine comme des partenaires « engagés ensemble sur la voie de la modernisation », soulignant que le commerce, l'investissement et la coopération économique au sens large restent au coeur des relations stratégiques entre les deux pays.

Il a en outre noté que le commerce bilatéral a connu une forte dynamique ces dernières années, accompagnée d'une augmentation constante du nombre d'entrepreneurs et d'investisseurs chinois entrant sur le marché éthiopien pour explorer de nouvelles opportunités.

« Les gouvernements fédéral et régionaux éthiopiens déploient des efforts considérables et améliorent constamment l'environnement des investissements et des affaires », a ajouté l'ambassadeur.

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Il a mis en avant les réformes politiques soutenues et les initiatives gouvernementales visant à faciliter les affaires, ajoutant que ces mesures renforçaient la confiance des investisseurs.

Tout en reconnaissant l'existence de certains défis, il a souligné que les efforts coordonnés de l'Éthiopie, de la Chine et de la communauté internationale dans son ensemble contribueraient à faire progresser l'ouverture des marchés et à approfondir les réformes économiques.

L'ambassadeur a également identifié l'industrialisation, la modernisation agricole et le développement du capital humain comme les trois piliers fondamentaux de la coopération économique entre la Chine et l'Éthiopie.

Selon lui, la trajectoire de croissance de l'Éthiopie continue de laisser entrevoir un fort potentiel d'élargissement des partenariats.

Il a en outre souligné un changement notable chez les investisseurs chinois, qui se détournent du commerce pour se tourner vers la fabrication locale, une transition qui, selon lui, contribue plus directement au développement économique de l'Éthiopie.

L'ambassadeur a également souligné l'importance des initiatives de développement des compétences, citant les programmes de formation technique et professionnelle, notamment l'atelier Luban à Addis-Abeba, comme essentiels pour constituer une main-d'oeuvre qualifiée et pérenniser la coopération à long terme.

« Je suis très confiant en l'avenir », a-t-il déclaré, se montrant optimiste quant à la poursuite de l'intensification des flux d'investissement et de l'engagement bilatéral dans les années à venir.