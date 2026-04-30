Ethiopie: « Les politiques stratégiques protègent le pays de la crise mondiale du carburant et permettent de maintenir les opérations aériennes », déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie avait maintenu un approvisionnement national ininterrompu en carburant et assuré la continuité des opérations aériennes malgré la crise mondiale du carburant, grâce à une orientation politique claire et stratégique.

Dans un message relayé par le Service de communication du gouvernement, le Premier ministre a souligné que des politiques économiques cohérentes et bien coordonnées constituaient le fondement de la résilience du pays face aux chocs mondiaux.

La politique claire et stratégique menée par le gouvernement a doté l'Éthiopie d'une forte capacité souveraine à résister aux crises économiques et énergétiques mondiales complexes, a déclaré le Premier ministre Abiy.

Citant le secteur aérien, le Premier ministre a mis en avant Ethiopian Airlines comme un exemple concret de cette résilience. Alors que les grandes compagnies aériennes internationales ont été confrontées à des perturbations et ont réduit leurs opérations en raison de pénuries de carburant, la compagnie nationale a maintenu ses services sans interruption.

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À un moment où les grandes compagnies aériennes européennes ont été contraintes de réduire leurs vols en raison de pénuries de carburant, et où d'autres ont annoncé des suspensions possibles dans les jours qui ont suivi, Ethiopian Airlines a réussi à dominer le ciel sans interruption, a-t-il noté.

Il a souligné que cette réussite était le fruit d'une volonté délibérée et non d'un hasard, mais bien le résultat concret de politiques stratégiques de protection économique bien conçues.

En ce qui concerne l'approvisionnement en carburant, le Premier ministre Abiy a souligné que la continuité de la distribution reflétait l'action ciblée du gouvernement. En fixant des priorités stratégiques pour ses ressources nationales limitées, le gouvernement a veillé à ce que les produits de première nécessité soient traités en priorité grâce à l'allocation de devises étrangères et à des réformes ciblées des subventions, a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a ajouté que ces mesures avaient contribué à protéger l'économie contre les risques majeurs pendant la crise. Il a également souligné que la transition de l'Éthiopie vers la mobilité électrique constituait un facteur clé pour alléger la pression sur la demande en carburant. La transition rapide vers les véhicules électriques, mise en oeuvre pour mettre fin de manière durable à la dépendance au carburant, a considérablement allégé le fardeau macroéconomique du pays, a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre, la puissance économique croissante de l'Éthiopie, l'élargissement de son engagement diplomatique et le renforcement de son rayonnement international ont également permis au pays de s'assurer des alternatives fiables en matière d'approvisionnement en carburant.

« Cela a créé une large capacité géopolitique permettant à l'Éthiopie de garantir des options d'approvisionnement stables en carburant et de protéger ses citoyens contre des chocs graves », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Abiy a en outre souligné que des mesures politiques coordonnées et le renforcement des capacités économiques et diplomatiques ont posé des « fondements stratégiques inébranlables », permettant à l'Éthiopie de résister aux turbulences mondiales tout en maintenant sa trajectoire de développement et en protégeant ses intérêts nationaux.