Ethiopie: Ethiopian Airlines et Visa renforcent leur partenariat pour développer leur offre de cartes co-marquées

Addis Ababa — Ethiopian Airlines et Visa ont signé un nouvel accord visant à renforcer leur collaboration et à étendre la portée de leurs produits de paiement co-marqués.

Selon un communiqué d'Ethiopian Airlines, cet accord s'appuie sur une relation de longue date entre les deux organisations et vise à améliorer l'expérience de paiement des voyageurs tout en soutenant la stratégie de croissance globale de la compagnie aérienne.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises s'efforceront d'accroître l'adoption et l'utilisation des cartes Visa co-marquées, offrant ainsi aux clients des options de paiement plus fluides, plus sûres et plus avantageuses pour leurs voyages et leurs achats quotidiens.

Cette initiative visera également à renforcer l'engagement des clients, à promouvoir les paiements numériques et à soutenir l'expansion mondiale d'Ethiopian Airlines.

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« Les voyages et les paiements sont intrinsèquement liés, et cette collaboration reflète notre engagement commun à simplifier les modes de paiement et les déplacements de nos clients », a déclaré Yared Endale, responsable de la région Afrique de l'Est chez Visa.

« En renforçant notre relation avec Ethiopian Airlines, nous soutenons l'évolution des paiements numériques tout en offrant davantage de valeur, de commodité et de choix aux voyageurs de toute la région », a-t-il ajouté.

Ce partenariat comprendra également des initiatives marketing conjointes et des efforts d'innovation visant à améliorer l'expérience de voyage de bout en bout, de la réservation et des paiements aux programmes de fidélité et à l'engagement client.

Le réseau de paiement mondial et la technologie de Visa devraient faciliter les transactions transfrontalières sécurisées et fiables, favorisant ainsi les voyages tant locaux qu'internationaux.

Rahel Assefa, vice-présidente du marketing du groupe Ethiopian Airlines, a souligné l'importance accordée par la compagnie aérienne au confort de ses clients.

« Chez Ethiopian, nous nous efforçons en permanence d'offrir à nos passagers une gamme d'options fluide leur permettant d'accéder à nos services et d'en profiter pleinement. Notre collaboration avec Visa vise à enrichir encore davantage les options de paiement et à améliorer le confort à chaque étape du voyage », a-t-elle déclaré.

Ethiopian Airlines, le plus grand groupe aérien d'Afrique, exploite un vaste réseau reliant le continent aux principales destinations du monde entier.

Ce partenariat renforcé souligne une vision commune visant à soutenir le secteur aérien africain, à améliorer l'expérience client et à accélérer la transition vers les paiements numériques.

Cet accord s'inscrit également dans le cadre de l'engagement plus large de Visa à collaborer avec les compagnies aériennes, les commerçants et les institutions financières afin de proposer des solutions de paiement sécurisées, innovantes et inclusives qui stimulent le commerce et facilitent les voyages transfrontaliers à travers l'Afrique, a appris ENA.