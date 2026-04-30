Ethiopie: Le pays et ONU-Habitat renforcent leur partenariat pour favoriser le logement abordable et le développement urbain

29 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie renforce sa collaboration avec ONU-Habitat afin d'accélérer la construction de logements abordables et de promouvoir un développement urbain durable, alors que l'urbanisation rapide se poursuit dans tout le pays.

La ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, a tenu une réunion de haut niveau avec Anacláudia Rossbach, directrice exécutive d'ONU-Habitat, qui dirigeait une délégation en visite.

Les discussions ont porté sur la mise en oeuvre de stratégies d'urbanisation inclusives, résilientes et bien planifiées, adaptées aux villes éthiopiennes en pleine expansion.

L'un des principaux axes du dialogue a porté sur le développement de logements abordables grâce à des partenariats public-privé structurés, parallèlement à l'adoption de modèles de financement innovants et mixtes.

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Les deux parties ont également souligné que le développement du logement constituait un catalyseur pour la création d'emplois et la croissance économique au sens large.

Mme Semereta a réaffirmé l'engagement du gouvernement à construire des centres urbains agréables à vivre et économiquement dynamiques.

Elle a évoqué les réformes en cours visant à renforcer la gouvernance urbaine, à améliorer la coordination institutionnelle et à optimiser les systèmes de prestation de services.

Le ministre d'État a souligné la nécessité de mettre en place un cadre de mise en oeuvre solide, comprenant une direction institutionnelle claire, des mécanismes de coordination efficaces et des procédures plus performantes en matière d'accès aux terrains et d'exécution des projets, éléments essentiels pour la construction de logements à grande échelle.

Ce partenariat marque un nouvel élan visant à aligner les priorités nationales de développement sur l'expertise mondiale en matière d'urbanisation durable.

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