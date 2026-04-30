Ethiopie: Une conférence explore les voies à suivre pour mettre en place des systèmes éducatifs résilients

Addis Ababa — Les participants à une conférence internationale ont appelé à la mise en place de mesures urgentes et innovantes visant à mettre en place des systèmes éducatifs résilients, capables de maintenir l'apprentissage en situation d'urgence tout en garantissant un accès équitable et une qualité optimale.

La 4e Conférence internationale de recherche sur le thème « L'éducation en situation d'urgence à l'ère numérique : opportunités, écueils et perspectives », organisée par l'Université Kotebe de l'éducation, se tient actuellement à Addis-Abeba et rassemble des chercheurs locaux et internationaux.

Cette conférence de deux jours a pour objectif d'évaluer les progrès accomplis, d'identifier les lacunes existantes et de proposer des solutions tournées vers l'avenir afin de renforcer les systèmes éducatifs en période de crise.

Dans son discours d'ouverture, le président de l'université pédagogique de Kotebe, Teshome Nekatibeb, a souligné que la mise en place de systèmes éducatifs résilients n'était plus une option.

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Il a ajouté que la mise en place de systèmes éducatifs résilients était indispensable, notamment pour atténuer les effets des situations d'urgence.

« Lorsque l'éducation s'arrête en raison d'une situation d'urgence, les conséquences se répercutent sur plusieurs générations », a-t-il fait remarquer, ajoutant que les groupes vulnérables, notamment les filles, les enfants en situation de handicap et ceux vivant dans des zones reculées, sont touchés de manière disproportionnée.

Teshome a également observé que les crises mondiales récurrentes continuent de mettre à l'épreuve les systèmes éducatifs. « Les catastrophes naturelles détruisent les écoles, les pandémies ferment les salles de classe pendant des mois et les chocs économiques empêchent les élèves de suivre leur scolarité », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la résilience va au-delà de la simple reprise. « Il ne s'agit pas seulement de rebondir, mais d'anticiper les perturbations et de concevoir des systèmes qui s'adaptent plutôt que de se briser », a-t-il expliqué.

Le président a également souligné la nécessité de mettre en place des politiques inclusives et des solutions portées par les communautés. « L'éducation nécessite des politiques qui privilégient l'équité lorsque les ressources sont limitées, ainsi que des communautés capables de soutenir l'apprentissage même lorsque les structures formelles s'affaiblissent », a-t-il déclaré, qualifiant la conférence d'« appel à l'action ».

En présentant ses recherches, le professeur suédois Vinayagum Chinapah a souligné le rôle de la transformation numérique dans la gestion des perturbations éducatives. Sa présentation intitulée « La numérisation de l'éducation pour tous et les impacts de la COVID-19 sur l'éducation : un mal pour un bien » a examiné les données mondiales issues d'enquêtes en ligne.

« Cette conférence offre l'occasion d'analyser et de repenser la manière dont l'éducation peut être dispensée dans des conditions incertaines », a-t-il déclaré, soulignant que l'avenir reste imprévisible tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique.

Il a recommandé le recours à la technologie pour assurer la continuité de l'apprentissage. « L'utilisation des outils numériques et des technologies mobiles, ainsi que le renforcement des capacités de leadership, peuvent contribuer à maintenir et à améliorer l'éducation en situation d'urgence », a-t-il affirmé.

M. Chinapah a également souligné l'importance des partenariats. « Il est nécessaire de jeter des ponts entre les entreprises technologiques privées et le secteur de l'éducation afin de favoriser la collaboration et l'innovation », a-t-il déclaré.

La conférence devrait déboucher sur des recommandations concrètes visant à renforcer la résilience, l'inclusivité et l'adaptabilité des systèmes éducatifs confrontés à des incertitudes mondiales croissantes.