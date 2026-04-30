Ethiopie: Le pays rétablit l'approvisionnement en gazole à son niveau d'avant la crise

Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien a annoncé le rétablissement complet de son approvisionnement quotidien en gazole, qui a retrouvé son niveau d'avant la crise et atteint 9 millions de litres à ce jour.

Lors d'une conférence de presse, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que cette décision faisait suite aux récentes perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, qui ont entraîné une forte hausse des prix mondiaux du carburant et perturbé les chaînes d'approvisionnement.

Au plus fort de ces perturbations, l'approvisionnement quotidien en diesel de l'Éthiopie avait chuté de moitié, pour s'établir à environ 4,5 millions de litres.

Le ministre a confirmé que le transport de carburant de Djibouti vers Addis-Abeba avait repris immédiatement, la distribution vers les États régionaux devant débuter demain.

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Malgré la pénurie de diesel, M. Shide a souligné que l'approvisionnement en essence et en kérosène était resté stable tout au long de cette période et n'avait pas été affecté par la crise.

Afin de protéger l'économie nationale des chocs mondiaux, le gouvernement a importé du carburant à des prix nettement plus élevés dans le cadre d'accords d'approvisionnement spéciaux.

En conséquence, il supporte actuellement un coût supplémentaire de subvention d'environ 20 milliards de birrs par mois pour les importations de carburant, au-delà de ses niveaux de dépenses antérieurs.

Cette mesure devrait permettre un retour à la normale et alléger la pression sur les secteurs des transports et de la logistique, qui avaient été affectés par la réduction de l'approvisionnement en diesel.