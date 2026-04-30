Madagascar: Haja Rajaonarivony - « Une circulation efficace repose sur le respect des règles »

interview

Le commissaire de police Haja Rajaonarivony, commissaire central adjoint en charge de l'organisation des trafics, évoque les défis à relever ainsi que les solutions envisagées pour améliorer la circulation dans la capitale.

Pensez-vous que la mise en place des feux de signalisation ou l'introduction de systèmes intelligents serait efficace ?

Les feux de signalisation et les systèmes intelligents peuvent être très efficaces pour améliorer la circulation à Antananarivo, à condition d'être bien gérés et régulièrement entretenus. Les feux de signalisation permettent d'organiser le passage des véhicules de manière ordonnée aux carrefours. Lorsqu'ils sont correctement installés et surtout synchronisés entre plusieurs intersections, ils contribuent à éviter les blocages simultanés et à réduire les conflits entre usagers.

Ensuite, les systèmes intelligents de gestion du trafic représentent une solution plus avancée. Ils reposent sur l'utilisation de technologies comme les capteurs, les caméras et les logiciels d'analyse en temps réel. Ces outils permettent de détecter automatiquement les zones de congestion, d'adapter les feux en fonction du flux réel de véhicules et d'orienter les décisions des agents de circulation de manière plus efficace.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Faut-il revoir le plan de circulation comme à Anosizato, Ampasika ?

Oui, absolument. Ces zones sont devenues des points noirs de la circulation. La révision des sens de circulation est importante. Dans certaines zones, les flux actuels ne sont plus adaptés à la densité du trafic. Repenser les sens uniques ou les directions prioritaires permettrait de mieux répartir les véhicules et de réduire les conflits de circulation qui provoquent des embouteillages. Il est également nécessaire d'améliorer les accès et les sorties. Certains axes principaux concentrent trop de véhicules à des points précis, ce qui crée des goulots d'étranglement.

Une meilleure organisation des entrées et sorties permettrait de fluidifier les déplacements et d'éviter les accumulations de véhicules sur les mêmes axes. L'aménagement des intersections doit être repensé. Les carrefours mal structurés sont souvent à l'origine de blocages prolongés. Une étude technique approfondie est indispensable pour analyser les flux de circulation, identifier les points critiques et proposer des solutions adaptées à la réalité du terrain.

Quelles seraient les mesures que vous prendriez pour transformer durablement la circulation à Antananarivo ?

La première action consiste à intervenir directement sur les axes les plus congestionnés. La mise en place de sens uniques dans certaines zones stratégiques permet de fluidifier les flux et d'éviter les conflits de circulation aux carrefours. En parallèle, des interdictions ciblées de circulation ou de stationnement dans les zones critiques (centre-ville, marchés, carrefours saturés) permettent de libérer l'espace routier.

Une circulation efficace repose sur le respect des règles. Il est donc essentiel de renforcer la présence des agents de circulation sur le terrain, surtout aux heures de pointe. L'application stricte des sanctions en cas d'infraction (stationnement anarchique, non-respect des feux, dépassements dangereux) est indispensable. L'objectif est de réduire le sentiment d'impunité et d'inciter les usagers à adopter un comportement plus discipliné.