Madagascar: Hudrocarbures - L'Omnis apporte des précisions

Le contexte est flou, marqué par un conflit d'intérêts au niveau ministériel. Deux entités s'écrasent les plates-bandes sur le dossier «Tsimiroro.»

L'Office des mines nationales et des industries stratégiques (Omnis) rappelle que toute décision relative à la poursuite, à la transformation, à la modification ou à l'extension des activités minières ou pétrolières doit respecter strictement la réglementation en vigueur sur le territoire national. «L'Office insiste enfin sur la distinction entre l'exploitation et la commercialisation des hydrocarbures», évoque le directeur général de l'Omnis, le général de brigade Tsilavonjato Honoré Andriantaolo.

Cette communication fait suite à la descente du ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbure Radonirina Lucas Rabearimanga, à Tsimiroro. Lors de son passage, il a déclaré : «Nous venons voir la réalité sur place afin d'identifier les améliorations possibles pour augmenter la production et permettre au peuple d'en bénéficier».

En réponse à cette «incursion», l'Omnis réclame que toute tentative de production doit se faire sous la validation de l'Omnis et des instances de gouvernance via les Technical Committee Meeting (TCM) et Management Committee Meeting (MCM).

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L'Office rappelle également que le plan de développement de 2015 encadre les opérateurs présents, lesquels agissent dans le cadre de partenariats contractuels strictement encadrés. Toute extension des activités d'exploitation demeure soumise aux lois et conventions en vigueur. Enfin, l'Omnis appelle à la retenue et à la prudence concernant toute communication relative à une éventuelle présentation publique de solutions opérationnelles.