Madagascar: Disparition - Une adolescente retenue pendant vingt jours

Portée disparue pendant près de trois semaines après sa sortie de l'église, une adolescente de 17 ans a finalement été retrouvée saine et sauve à Maevatanàna.

Sarobidy, la jeune fille de 17 ans qui avait disparu après être sortie de l'église à Andrefan'Ambohijanahary, a finalement été retrouvée. Il a été rapporté qu'elle avait été emmenée clandestinement dans la région de Maevatanàna, où elle a été retenue pendant vingt jours. Elle a ensuite pu retrouver sa famille. Ses parents l'ont immédiatement ramenée au village après avoir constaté qu'elle était en bonne santé et ne nécessitait aucun soin médical.

Saine et sauve

C'est le samedi 28 mars que la famille a vu Sarobidy pour la dernière fois, alors qu'elle priait avec eux à Andrefan'Ambohijanahary. Elle a été aperçue à Maevatanàna le vendredi 17 avril. Elle a ensuite été conduite dans un centre d'accueil de la capitale, où ses proches sont venus la récupérer.

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« D'après son récit, un homme qui disait la connaître, alors qu'elle ne le connaissait pas, s'est approché doucement d'elle. Il l'aurait simplement touchée, et Sarobidy aurait alors perdu ses repères, comme si elle n'était plus maîtresse d'elle-même. Cet individu l'a emmenée jusqu'à Maevatanàna. Il aurait tenté d'abuser d'elle, mais elle a réussi à s'échapper et à demander de l'aide. Les autorités locales ont pris les mesures nécessaires pour la conduire dans un centre d'accueil ici et nous ont appelés », a expliqué Pascal, un membre de la famille, lors d'un entretien téléphonique hier.

« Nous ne connaissons pas l'homme qui l'a emmenée, donc nous n'avons pas porté plainte. Maintenant que l'enfant a été retrouvée saine et sauve, en bonne santé et hors de danger, c'est l'essentiel », a ajouté Pascal. Originaire de la campagne, Sarobidy était venue rendre visite à des proches dans la capitale. Ne connaissant pas bien la ville, elle s'est retrouvée perdue. Toute la famille, surtout ses parents, a vécu dans l'angoisse durant les nombreux jours où elle était introuvable. Leur inquiétude a finalement pris fin puisqu'elle a été retrouvée saine et sauve.