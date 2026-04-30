Madagascar: Tsiroanomandidy - La production agricole s'améliore

Des essais rizicoles redonnent espoir aux paysans dans la région de Bongolava. L'introduction de nouvelles semences et de nouvelles techniques de culture de Chine suscite un nouvel espoir pour la production rizicole dans cette région, où une grande partie des terres est constituée de zones sèches. Cette zone a été choisie pour expérimenter une variété de riz adaptée à ces conditions.

La variété testée, appelée Yuan's 7, a été semée à la fin du mois de décembre. Ce riz de plateau, conçu pour les cultures pluviales, a donné des résultats jugés encourageants malgré le retard de l'ensemencement et de la pluie. Peu exigeante en eau, la variété a également démontré une bonne résistance aux périodes de sécheresse. Des productions estimées à entre 5 et 6 tonnes par hectare ont été enregistrées.

À Tsaramaro, une parcelle d'un hectare, auparavant envahie par des herbes sauvages, a servi de site d'expérimentation. « On voit clairement que ce riz est très résistant, même sur des terres difficiles comme la mienne. Les résultats sont visibles aujourd'hui. Il est particulièrement adapté à Bongolava car il est plus productif que les variétés que nous cultivions auparavant », témoigne un cultivateur. Certains agriculteurs avaient initialement perdu espoir face au retard des pluies et aux conditions climatiques difficiles.

« Nous avions presque abandonné, surtout après les remarques de certaines personnes pensant que la récolte était perdue à cause du manque de pluie. Pourtant, le riz a bien poussé. Il résiste à la sécheresse et se développe facilement. Avant, nous cultivions des variétés comme le X12, mais elles étaient moins robustes et s'affaissaient rapidement. Celle-ci est différente: elle reste debout plus longtemps », expliquent-ils.

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Ce projet s'inscrit dans une coopération entre l'ambassade de Chine, la Communauté royale, les paysans et les autorités de la région de Bongolava, dans le cadre d'une initiative visant à améliorer la production rizicole. Au total, 16 hectares ont été consacrés à cette phase d'expérimentation. Le projet pourrait être étendu à d'autres zones afin de permettre à davantage de producteurs d'adopter cette variété jugée prometteuse.