Madagascar: Rallye VHR V - Une légion d'équipages étrangers en lice

Un événement sportif qui apporte sa pierre à l'édifice pour la promotion du tourisme à Madagascar. Les inscriptions ont été clôturées lundi et soixante-dix-huit voitures sont engagées pour participer à la cinquième édition du Rallye des véhicules historiques de régularité de Madagascar. La version 2027, co-organisée désormais par le comité d'organisation des rallyes de voitures historiques et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, se déroulera du 15 au 17 mai, dont la majeure partie sur la route nationale 1.

Cinq équipages de La Réunion seront de la partie, invités par le pilote de rallye, Esteban Marchand. Ce dernier a déjà participé à des rallyes VHR et aussi à des manches du championnat de Madagascar des rallyes depuis 2024. Ce sera ainsi sa troisième participation au Rallye VHR de Madagascar. « Il y aura entre autres Alexandre Tetcher et mon père, Fabrice Marchand. Mon père va conduire une R11 Turbo », a livré le pilote réunionnais.

Lors de sa première participation en 2024, Esteban avait conduit une 2CV et avait terminé onzième dans la catégorie «Legend». « C'est comme les taxis de Madagascar. Cela prouve que ce n'est pas une course de vitesse mais de régularité (...) La deuxième fois, je l'ai fait en R11 Turbo, une voiture plus sportive avec une moyenne plus haute. Malheureusement, j'ai dû abandonner à la dernière spéciale en raison d'un souci mécanique », a-t-il relaté.

Pour le plaisir

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Cette fois, Esteban devrait rouler sur une R5 Alpine Turbo, année 1985, dans la catégorie «Classic». « Je n'ai aucun objectif de performance. C'est plutôt de se faire plaisir et de passer des moments entre copains. Mais surtout, je soutiens le côté humanitaire pour les enfants dans un village sur le parcours. C'est pour cela que je fais venir du monde, surtout pour les prochaines éditions. J'emmènerai des pilotes de rallye de La Réunion », a-t-il souligné.

La distance totale à parcourir sera, cette année, longue de 475 km. Douze zones de régularité seront au programme. Les concurrents partiront du parking de l'Akoor Digue à Andohatapenaka à 5 h 45 le vendredi pour rallier Ampefy en passant par Sakay, sur une distance de 198 km. La deuxième journée, les participants iront à Faratsiho via Ankafotra le samedi, une étape longue de 158 km.

Une zone de régularité de nuit bouclera en beauté cette deuxième étape. Et la dernière étape, d'Ampefy vers la capitale, est de 118 km. «Autre innovation de cette édition, l'organisation imposera un changement de moyenne dans les ZR», a avisé Patrick Rajaonarivelo, président du comité d'organisation des rallyes VHR.

Les voitures éligibles devraient faire partie des quatre catégories suivantes: celle « Old », mises en circulation avant 1960, celle « Legend » entre 1960-71, celle « Prestige » de 1972 à 1982, et la catégorie « Classic » entre 1983-89. La distribution des packages aura lieu le 12 mai et la visite technique est prévue le 14 mai au Carrefour à Ankorondrano.