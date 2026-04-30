Madagascar: Antananarivo - La CUA réglemente la circulation des charrettes

Une organisation a été mise en place concernant la circulation des charrettes tirées à la main et des calèches dans la capitale. Cela afin d'améliorer la fluidité du trafic et de protéger tous les usagers de la route.

Selon les dispositions établies, « ces moyens de transport sont autorisés à circuler le matin avant 7 heures, puis entre 10 heures et 12 heures. Dans l'après-midi, la circulation est permise entre 14 heures et 16 heures, et le soir après 18 heures », indique un communiqué de la Commune urbaine d'Antananarivo, publié hier. Toute circulation en dehors de ces plages horaires est strictement interdite. Les contrevenants s'exposent à des sanctions conformément aux réglementations en vigueur.

« En tant qu'usager de la route, je pense que les charrettes ne sont pas adaptées à une grande ville. Elles peuvent aussi abîmer les chaussées à cause de leurs roues. Selon moi, les autorités devraient envisager de les interdire en milieu urbain », assène Jeannot, usager de la route. Cette mesure vise principalement à réduire les embouteillages et à prévenir les accidents de la route, notamment aux heures de forte affluence. Les autorités appellent donc l'ensemble des usagers à respecter ces dispositions, dans l'intérêt général.