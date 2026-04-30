Afrique: Tennis de table/Championnat du monde - Double défaite des Malgaches

L'équipe masculine encaisse une première défaite après la victoire d'entrée de mardi contre la sélection de la Mongolie. Le trio de la Grande Île n'a pas fait le poids contre l'équipe danoise hier, lors de la deuxième journée des championnats du monde par équipes à l'Arena de Wembley à Londres.

Les expatriés de France n'ont arraché aucun set. Antoine Razafinarivo a beau résister mais a cédé la victoire 7/11 8/11 6/11 face à Lind Anders. L'olympien de Paris, Fabio Rakotoarimanana, s'est quant à lui incliné devant Groth Jonathan (6/11 6/11 3/12). Et Setra Rakotoarisoa a été battu 0-3 (5/11 4/11 7/11) contre Tobias Rasmussen. Madagascar avait pourtant bien entamé la compétition avec un exploit historique en battant d'entrée la Mongolie par 3 sets à 2 grâce au doublé de Fabio et la victoire d'Antoine. Une victoire contre le Mexique au troisième et dernier match de poule de ce jeudi propulserait la Grande Île à la prochaine étape.

La sélection féminine s'est inclinée devant les Chiliennes 0-3 lors de son premier match mardi soir. Hanitra Karen Raharimanana a perdu 0-3 contre Daniela Ortega. Harilalao Raharijaona a été dominée 0-3 par Sofia Vega. Et Edena Prevot a été battue par Zeng Zhiying 1-3. Les filles auront encore deux matchs dans leur groupe, contre la Suisse ce jeudi et contre la Slovaquie vendredi.