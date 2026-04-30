Madagascar: Secteur aurifère - L'usage du mercure fait l'objet d'une réduction

L'utilisation du mercure dans l'exploitation de l'or sera réduite. Un accord important a été signé dans le cadre du projet PlanetGOLD Madagascar, mis en œuvre en collaboration avec le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, la Banque centrale de Madagascar (BFM) et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), la semaine dernière.

Ce programme structurant vise à éliminer progressivement l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale de l'or. Cette pratique reste largement répandue, alors que le mercure a des effets nocifs sur la santé des populations ainsi que sur l'environnement. À travers ce projet, les partenaires entendent promouvoir des alternatives techniques, accompagner les acteurs du secteur minier et renforcer la sensibilisation afin de favoriser une exploitation aurifère plus propre, plus sûre et plus responsable. PlanetGold ambitionne ainsi de transformer les pratiques de l'orpaillage artisanal en les alignant sur les normes internationales.

Carl Andriamparany a rappelé, dans son intervention, que les ressources minières ont de tout temps joué un rôle essentiel dans la vie des sociétés humaines à travers le monde et qu'elles continuent d'occuper une place importante malgré la transition vers les énergies renouvelables.