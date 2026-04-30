Madagascar: Secteur aurifère - L'usage du mercure fait l'objet d'une réduction

30 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'utilisation du mercure dans l'exploitation de l'or sera réduite. Un accord important a été signé dans le cadre du projet PlanetGOLD Madagascar, mis en œuvre en collaboration avec le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, la Banque centrale de Madagascar (BFM) et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), la semaine dernière.

Ce programme structurant vise à éliminer progressivement l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale de l'or. Cette pratique reste largement répandue, alors que le mercure a des effets nocifs sur la santé des populations ainsi que sur l'environnement. À travers ce projet, les partenaires entendent promouvoir des alternatives techniques, accompagner les acteurs du secteur minier et renforcer la sensibilisation afin de favoriser une exploitation aurifère plus propre, plus sûre et plus responsable. PlanetGold ambitionne ainsi de transformer les pratiques de l'orpaillage artisanal en les alignant sur les normes internationales.

Carl Andriamparany a rappelé, dans son intervention, que les ressources minières ont de tout temps joué un rôle essentiel dans la vie des sociétés humaines à travers le monde et qu'elles continuent d'occuper une place importante malgré la transition vers les énergies renouvelables.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.