Madagascar: Basketball 5X5/N1A - Le COSPN s'incline devant RBC Boeny

La phase 1 du championnat de Madagascar N1A, zone Nord, a réservé sa première surprise d'envergure. À Mahajanga, le COSPN, référence nationale et tenant du titre, a chuté face au RBC Boeny sur le score de 75 à 84. Une contre-performance qui relance les débats dans une poule où chaque match compte.

Les policiers sont prévenus dans cette phase 1 relevée. Dès l'entame, les joueurs de Boeny ont joué sans complexes et, soutenus par le public acquis à leur cause, ont imposé leur rythme, s'appuyant sur une défense agressive et des transitions rapides. Habituellement dominateur dans la raquette, le COSPN a cette fois été mis en difficulté par l'intensité adverse. Malgré quelques séquences de maîtrise, les champions en titre n'ont jamais réellement pris le contrôle du match.

«Le match est équilibré en général. Notre point faible a été le manque de réussite au tir. Par contre RBC Boeny a réussi tout ce qu'il a entrepris et cela a fait la différence. Pour nous, c'est un fait de jeu. Le grand rendez-vous est la phase finale à Antananarivo», confie Tojo Rasamoelina, coach de COSPN.

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En face, le RBC Boeny a affiché une belle cohésion collective. Bien organisé tactiquement, les joueurs dirigés par l'expérimenté coach Jeannot Ravonimbola ont su exploiter les moindres failles. Leur adresse extérieure et leur discipline ont fait la différence, notamment dans les moments clés du dernier quart-temps. «C'était très difficile d'affronter le COSPN, champion en titre. L'appui du public a été très important pour nous et l'objectif est de chercher le titre comme tout le monde à Tana», confie Bezara, joueur de RBC Boeny.

Cette victoire confirme les ambitions du RBC Boeny, qui s'affirme comme un prétendant dans cette phase Nord. Pour le COSPN, ce revers sonne comme un avertissement. Habituée à dominer, l'équipe devra rapidement corriger le tir pour éviter toute surprise dans la compétition.