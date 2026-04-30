Madagascar: Pétanque/Zone 4 - Le pays en roue libre en individuel

30 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les boulistes de la Grande Île ont réalisé un parcours sans faute lors des deux parties de qualification en individuel hier au boulodrome de Souillac à Maurice. En tête-à-tête, Rindra Lava basy et Tafita ont enchaîné des victoires respectivement contre les Mauriciens et les Djiboutiens.

Les porte-fanions du pays ont ainsi validé leur ticket pour la prochaine étape de ces épreuves. Les doublettes malgaches ont joué, de leur côté, contre les Djiboutiens hier lors de la première partie. Le championnat procédera aux épreuves triplettes après les phases finales des épreuves individuelles, doublettes et tir de précision, décalées d'un jour en raison d'une forte pluie du mardi.

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